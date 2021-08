L’UE martelée pour avoir « fermé les yeux » sur l’incendie d’Amazon pour conclure un accord commercial lucratif | Sciences | Nouvelles

L’Amazonie est en train de brûler – une triste situation provoquée par la déforestation galopante et les efforts pour légaliser la destruction de la forêt tropicale. Sous la présidence du populiste d’extrême droite Jair Bolsonaro, l’Amazonie a connu des niveaux record de déforestation alors que les agriculteurs défrichent des terres pour le bétail et les plantations de soja. Une étude inquiétante publiée l’année dernière dans Nature, par exemple, a révélé que l’Amazonie brésilienne a connu le taux de déforestation le plus élevé de la décennie. Et bien que le doigt du blâme pointe directement sur le gouvernement brésilien, un militant écologiste a accusé l’Union européenne de ne pas avoir demandé de comptes au président Bolsonaro.

Isabel Schatzschneider de l’Université d’Erlangen-Nuremberg en Allemagne estime que l’UE a “fermé les yeux” sur la forêt amazonienne pour sauvegarder le plus grand accord commercial du bloc à ce jour.

Dans un récent article d’opinion pour Newsweek, l’activiste a déclaré que l’UE ne risquerait pas de secouer la cage pour protéger l’accord de libre-échange UE-Mercosur.

Après être parvenu à un « accord politique » en 2019, l’accord commercial n’a pas encore été ratifié, mais il promet d’être le plus gros marché de l’histoire de l’UE.

Les nations du Mercosur s’étendent sur toute la longueur du continent sud-américain et comprennent l’Argentine, le Brésil, le Paraguay et l’Uruguay.

Mme Schatzschneider a déclaré: “Malheureusement, il semble que l’UE ait fermé les yeux sur la déforestation amazonienne, y compris les promesses creuses du président Bolsonaro de sauver les forêts tropicales restantes.

“En réponse à ce manquement flagrant au devoir, 450 organisations de la société civile ont récemment lancé une coalition ‘Stop UE-Mercosur’ appelant les dirigeants des deux côtés de l’Atlantique à empêcher la ratification de l’accord.”

Les accusations audacieuses sont venues après que des scientifiques ont publié un rapport indiquant que la forêt amazonienne émet désormais plus de carbone qu’elle n’en absorbe.

Le sort de l’Amazonie est d’autant plus tragique que le Brésil a franchi une étape incroyable en 2012.

À l’époque, le pays a réussi à réduire ses taux de déforestation de 84 % – environ 1 764 milles carrés – par rapport au pic de 10 722 milles carrés en 2004.

Mme Schatzschneider a poursuivi en disant que davantage de travail devait être fait pour protéger la plus grande forêt tropicale du monde.

Elle a appelé l’UE à faire pression sur les industries du bœuf et du soja pour qu’elles adoptent une forme de système de certification mandaté au niveau national qui pénaliserait la non-conformité.

Une mesure similaire a été introduite en Malaisie, la soi-disant huile de palme durable malaisienne (MSPO), pour lutter contre les taux drastiques de déforestation du pays.

L’activiste a déclaré: “Cela devrait être un modèle pour la façon dont l’UE aborde son accord de libre-échange avec le Mercosur. L’UE a adopté une approche opposée.”

L’UE a cependant répondu à certaines des préoccupations dans un rapport de 2020 qui a examiné le rôle de l’accord commercial Mercosur et l’avenir de la déforestation en Amazonie.

Le document de deux pages a été rédigé en réponse à “l’opposition à l’accord” et a noté que les coûts environnementaux de l’accord pourraient l’emporter sur ses gains économiques.

Le rapport a également averti que le respect par le Brésil de son engagement en matière de changement climatique était douteux sans un “mécanisme de conformité efficace”.

Le rapport conclut : « Une étude de 2020 estime que 17 pour cent de la viande et 20 pour cent du soja importés dans l’UE en provenance d’Amazonie et du Cerrado pourraient avoir été produits dans des zones déboisées illégalement, mais que seulement deux pour cent des emplacements analysés représentaient 60 pour cent de la déforestation illégale détectée.

“Se concentrer sur l’application de la loi sur ces deux pour cent pourrait être un remède efficace, en tandem avec les initiatives actuelles de diligence raisonnable de l’UE qui peuvent servir de sauvegarde pour garantir des chaînes d’approvisionnement sans déforestation du Brésil vers l’UE.”

Selon Greenpeace UK, la forêt amazonienne fait face à son plus grand défi de la part du gouvernement brésilien.

Bien que le gouvernement, entre autres, exerce des pressions sur la déforestation illégale, le gouvernement brésilien cherche à adopter deux projets de loi controversés qui légaliseront l’accaparement des terres par des licences environnementales.

En substance, le gouvernement du président Bolsonaro ferait tout son possible pour légaliser la déforestation illégale.

Greenpeace UK a déclaré à Express.co.uk que les détaillants européens et britanniques devaient relever le défi et couper leurs liens pour connaître les destructeurs de forêts.

Anna Jones, responsable des forêts de Greenpeace UK, a déclaré : « Des décennies d’inaction des gouvernements et des promesses non tenues par les entreprises ont conduit à la situation que nous voyons se dérouler en Amazonie en ce moment.

“Le fait que les entreprises continuent de s’approvisionner auprès des destructeurs de la forêt amazonienne signifie que le président Bolsonaro a été enhardi à essayer de faire adopter certaines des législations les plus destructrices jamais vues.

« Une action immédiate est nécessaire sur tous les fronts pour éviter la catastrophe climatique, humanitaire et faunique que provoquerait la perte de l’Amazonie et d’autres forêts vitales.

“Les rapports selon lesquels le biome émet désormais plus de carbone qu’il n’en stocke sont vraiment choquants et il suffit de regarder les récentes catastrophes liées au climat en Europe et dans le monde pour voir que le temps presse pour endiguer le pire de ces crises. “

Express.co.uk a demandé à un porte-parole de l’Accord vert européen de répondre aux commentaires de Mme Schatzschneider