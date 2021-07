L’UE menace l’extinction des requins alors que le bloc « représente 22% » du commerce menacé | Monde | Nouvelles

Un crocodile arrache une prise de requin à un pêcheur australien

La viande de requin se compose de la chair des prédateurs océaniques et est connue pour être populaire en Asie, mais elle est également consommée en Islande, au Japon, en Australie, en Inde, au Canada, au Sri Lanka et dans certaines régions d’Afrique et du Mexique. Plusieurs requins sont pêchés pour la consommation humaine, comme le requin mako et le requin requiem, mais aussi certains qui sont vulnérables à l’extinction comme le requin renard et le requin taupe. Jusqu’à 100 millions de requins et de raies sont tués chaque année et certaines populations ont diminué de plus de 95 pour cent en raison de la surpêche.

Et des chercheurs du WWF ont découvert que les importations et les exportations de l’UE représentaient 22% du commerce mondial de viande de requin.

L’Espagne s’est avérée être le premier exportateur mondial, envoyant de la viande de requin dans 85 pays et territoires différents, tandis que l’Italie était le premier importateur.

Les trois plus importants commerçants relais du réseau de viande de raie seraient également membres de l’UE.

La France, l’Espagne et les Pays-Bas agiraient tous comme des éléments clés de ce réseau mondial et pourraient avoir un impact majeur sur la quantité de viande commercialisée ou son coût.

L’UE contribuerait au commerce mondial de la viande de requin (Image : GETTY)

La surpêche suscite des inquiétudes (Image : GETTY)

Le Dr Antonia Leroy, responsable de la politique océanique au WWF European Policy Office, a déclaré : « Les requins et les raies sont menacés.

“L’UE dispose d’armes légales pour les défendre, mais elle doit garder ces armes affûtées en les renforçant et en les appliquant mieux.”

Le WWF affirme que la transparence et la traçabilité sont nécessaires à partir du moment où les requins ou les raies sont capturés à chaque étape de la chaîne d’approvisionnement.

Cela garantirait que le commerce reste légal et gérable, permettrait aux consommateurs de faire des choix éclairés et exclurait les espèces menacées du marché.

Le Dr Leroy a ajouté : « En tant que plus grand marché de fruits de mer au monde, l’UE ne doit pas être complice de la mise à disposition de produits de la mer susceptibles de pousser des espèces au bord de l’extinction. »

Les requins sont pêchés pour leur viande et leurs ailerons (Image : GETTY)

Les experts ont également averti que certains consommateurs pourraient manger de la viande de requin sans le savoir.

On dit qu’il est souvent vendu sous le nom de “saumonette” en France, en Italie sous le nom de “Palombo” et de “saumon de roche” au Royaume-Uni.

Simon Niedermueller, de l’Initiative marine méditerranéenne du WWF, a ajouté : « Nous mangeons plus de viande de requin et de raie que nous ne le pensons, et cela se produit partout, y compris en Europe, avec de graves conséquences pour certaines espèces déjà menacées d’extinction.

« Les requins et les raies migrent davantage lorsqu’ils sont morts que vifs, car leur viande traverse plus de 200 frontières, certains pays méditerranéens et européens jouant un rôle clé en tant qu’importateurs et exportateurs, ainsi que consommateurs. »

L’étude semble dissiper un mythe courant selon lequel les requins sont capturés et commercialisés principalement pour leurs ailerons et uniquement en Asie.

La soupe aux ailerons de requin est un plat consommé bien connu en Asie (Image : GETTY)

Andy Cornish, responsable du WWF pour son programme mondial de conservation des requins et des raies, a ajouté : « La demande d’ailerons de requin est bien connue comme un moteur de la surexploitation des requins et des raies, et du doigt l’Asie, où la consommation de soupe d’ailerons de requin est la plus élevée.

“Ce nouveau rapport met en lumière un commerce mondial beaucoup plus important de viande de requin et de raie que beaucoup ignorent.”

Selon la dernière évaluation de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), 36% de toutes les espèces de requins et de raies sont menacées d’extinction.

La surpêche, y compris à la fois la chasse ciblée et la capture accidentelle – ou prise accessoire – de requins et de raies, est l’un des principaux facteurs de leur diminution rapide du nombre.

Pourtant, les rapports limités sur les chiffres de capture et de débarquement et les chaînes d’approvisionnement opaques rendent difficile l’élaboration de politiques de pêche et de commerce plus durables.

De la viande de requin a été trouvée dans d’autres pays (Image: GETTY)

Dans le cadre de la politique commune de la pêche (PCP), l’UE « vise à garantir que la pêche et l’aquaculture sont durables sur le plan environnemental, économique et social ».

Il fixe des quotas pour lesquels les États membres sont autorisés à capturer chaque type de poisson, et encourage l’industrie de la pêche par diverses interventions sur le marché.

Lorsqu’il est entré en vigueur en 2009, le traité de Lisbonne a formellement inscrit la politique de conservation de la pêche comme l’une des rares « compétences exclusives » réservées à l’Union européenne, à décider à la majorité qualifiée.

Cependant, la politique générale de la pêche reste une “compétence partagée” de l’Union et de ses Etats membres.

Les décisions sont désormais prises par le Conseil de l’Union européenne et le Parlement européen agissant ensemble dans le cadre de la procédure de codécision.