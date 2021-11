« L’UE ne le demande pas, c’est dans le Plan de relance »

11/11/2021 à 10:06 CET

PE

Le ministre de l’Inclusion, de la Sécurité sociale et des Migrations, José Luis Escrivá, a affirmé que la prolongation de la période de calcul des pensions n’est pas quelque chose que Bruxelles a demandé à l’Espagne, mais fait partie des engagements acquis par le gouvernement dans le Plan de récupération.

« Je ne comprends pas la polémique. Pour moi, cela ressemble à un serpent d’été qui a commencé il y a un an Pablo Iglesias et ça sort de temps en temps », a indiqué le ministre dans des déclarations à RNE recueillies par Europa Press.

Escriva a expliqué que dans les recommandations du Pacte de Tolède Il a été demandé que les nouvelles réalités du marché du travail et l’existence de « des courses plus volatiles », où les dernières années de trading ne sont pas toujours les meilleures.

« Nous estimons que pour 30% des travailleurs leurs dernières années ne sont pas les meilleures », a indiqué le ministre, qui a ajouté que le système actuel est conçu pour des « carrières linéaires », où théoriquement on améliore leurs prix au fur et à mesure qu’ils vieillissent.

« Maintenant ce n’est plus le cas et nous devons faire un système plus équitable et nous le ferons avec les agents sociaux en 2022. Dans certains cas, Il faudra envisager d’allonger la période de calcul, mais pas nécessairement, un système pourrait être fait pour choisir les meilleures années répertoriées (…) Mais il n’y a rien de nouveau », a déclaré le ministre.

Recommandations du Pacte de Tolède

Ainsi, et suivant la recommandations du Pacte de Tolède, Cette mesure a été inscrite dans le Plan de relance (volet 30) dans le cadre du deuxième volet de la réforme des retraites qui sera discuté avec les agents sociaux à partir de 2022.

Escrivá a « catégoriquement » démenti que l’évaluation de l’allongement de la période de calcul des pensions pour certaines carrières professionnelles vise à réduire les dépenses de retraite, car ce qui est recherché est de rendre le système « plus équitable » et d’améliorer la situation des travailleurs dont les dernières années de cotisations « ne sont pas favorables » pour le calcul de leur pension. « Il s’agit de moderniser et d’améliorer le système. J’en parle depuis un an et je dis toujours la même chose », Escriva a insisté.

Le ministre a également assuré que « ne voit pas les problèmes ou les soins » qui peuvent survenir problèmes dans le gouvernement de coalition à ce sujet, C’est une mesure envisagée dans le Plan de relance que « l’ensemble du gouvernement a assumée », qui a été discutée « depuis longtemps » et que Bruxelles « a trouvé formidable ».