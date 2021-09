L’UE ne peut pas avoir le crédit ! Boris exhorté à bloquer le paiement de 730 millions de livres sterling au bloc «totalitaire» | Politique | Nouvelles

in

Andrew Marr affronte Sefcovic à propos de l’Irlande du Nord

L’évaluation accablante a été publiée sur le site Web du groupe de réflexion pro-Brexit Facts4EU à la suite de la visite à Belfast du commissaire européen Maros Sefcovic la semaine dernière, l’UE et le Royaume-Uni étant toujours dans l’impasse sur le sujet du protocole controversé d’Irlande du Nord visant à empêcher une frontière dure sur l’île d’Irlande. Dans un discours prononcé à l’Université Queen’s, M. Sefcovic a déclaré : « L’UE a un engagement inébranlable envers le peuple d’Irlande du Nord pour garantir que la paix, la stabilité et la prospérité dont ils ont joui au cours des 20 dernières années soient préservées. Après tout, l’UE est elle-même un projet de paix.

Il a ajouté : « Nous continuerons donc à soutenir le programme PEACE+, avec le Royaume-Uni et le gouvernement irlandais, à hauteur d’environ 1 milliard d’euros.

« Ce soutien financier sera d’autant plus important que nous nous remettrons de la pandémie de COVID-19. »

Le programme auquel M. Sefcovic fait référence est connu sous le nom de programme Peace Plus, dans lequel le Royaume-Uni devrait verser 730 millions de livres sterling, a confirmé le secrétaire d’Irlande du Nord Brandon Lewis le 4 septembre.

Le chiffre éclipse la contribution totale de l’UE et de l’Irlande combinées – 220 millions de livres sterling – selon le rapport de Facts4EU.

Leigh Evans, président de Facts4EU, a déclaré : « Premièrement, l’Union européenne n’est PAS un projet de paix en soi, comme l’a affirmé vendredi le vice-président de la Commission européenne.

“C’est un “projet” totalitaire et autoritaire, dont le principal objectif est d’homogénéiser et de contrôler des centaines de millions de citoyens de pays européens et de créer un super-État, dirigé depuis Bruxelles par des individus qui ne sont pas directement élus par le peuple.»

M. Evans a admis que sa caractérisation brutale était peu susceptible de plaire à Bruxelles, mais a insisté sur le fait que “les faits de ses objectifs ont été bien documentés au fil des décennies”.

Il a ajouté : « L’UE n’a rien à voir non plus avec la sécurisation de la paix en Irlande du Nord.

JUST IN: Keir Starmer crucifié pour une dissertation de 14 000 mots

« L’accord de Belfast (du vendredi saint) était une affaire locale et nationale, menée par ceux qui comprenaient ce qui était nécessaire pour forger la paix.

“C’est pour une bonne raison que le prix Nobel de la paix a été décerné à David Trimble et à feu John Hume, tous deux hommes politiques d’Irlande du Nord.”

M. Evans a également demandé sur quelle base un commissaire et vice-président de l’UE non élu comme M. Sefcovic avait fait une tournée dans une partie du Royaume-Uni nouvellement indépendant « agissant comme s’il était un ministre du gouvernement ».

Il a ajouté: “Troisièmement, pourquoi le gouvernement britannique paie-t-il 0,73 milliard de livres sterling à l’UE, pour qu’elle dépense en Irlande du Nord et dans les zones transfrontalières de la République d’Irlande, uniquement pour que l’UE réclame le crédit en érigeant des plaques de l’UE sur chaque projet ?

Des recherches supplémentaires suggèrent que l’argent n’avait pas encore été transféré à l’UE, car le bloc n’avait pas encore été en mesure de créer le mécanisme de financement requis pour un fonds transfrontalier.

M. Evans a déclaré: “Nous proposons que maintenant que le Royaume-Uni ne fait plus partie de l’UE, il ne participe pas du tout à ce programme de l’UE

“Au lieu de cela, l’argent devrait faire partie d’un” UK-NI Peace Fund “.

« À défaut, à tout le moins, le gouvernement britannique devrait subordonner tout transfert de fonds à l’UE à l’installation de plaques sur chaque projet aidé, indiquant « Majorité financée par le Royaume-Uni » et portant l’Union Jack. »

M. Evans a souligné que pas une seule personne en Irlande du Nord, ou en fait nulle part dans l’Union européenne elle-même, n’avait voté pour M. Sefcovic, qui devait son allégeance à la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et aux députés européens qui ont ratifié sa nomination.

M. Evans a ajouté : « Aucune personne en Irlande du Nord n’a eu la possibilité de voter sur la question de savoir s’il fallait céder sa souveraineté à Bruxelles, sans aucun mot à dire sur l’élaboration des lois, ni leur mise en œuvre.

« Cet article concerne la souveraineté. Il y a plus de cinq ans, le peuple du Royaume-Uni a voté pour le récupérer à Bruxelles.

“Ils n’ont pas voté pour qu’il soit réimposé par Bruxelles par la petite porte.”