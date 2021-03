L’UE ne peut pas nous arrêter! Le Royaume-Uni atteindra l’objectif du vaccin Covid malgré les matchs de Bruxelles | Politique | Nouvelles

Nick Ferrari dénonce l’idée de passeports vaccinaux dans les pubs

En Angleterre, le programme de vaccination a progressé avec près de neuf personnes de plus de 50 ans sur dix maintenant piégées. Boris Johnson a déclaré: «Nous continuerons de nous appuyer sur notre programme, mais bien sûr, nous allons continuer à travailler avec nos partenaires européens et nos amis.» Le premier ministre s’est dit «du côté de l’ouverture» dans le commerce des vaccins. Il a ajouté: « Je ne veux pas voir des blocages de vaccins ou de médicaments, je ne pense pas que ce soit la voie à suivre ni pour nous ni pour aucun de nos amis. »

Les divisions internes amères concernant le faible taux de vaccination de l’UE ont débordé hier lorsque le chancelier autrichien Sebastian Kurz a affirmé que son pays n’avait pas reçu sa juste part des approvisionnements du bloc et a averti qu’il y aurait «des dommages à l’UE comme nous ne l’avons pas vu depuis longtemps. time »si le problème persiste.

Il a fustigé alors que les dirigeants se préparaient à se rencontrer en ligne pour discuter des interdictions d’exportation qui toucheraient les approvisionnements britanniques.

Mais les menaces ont été largement condamnées, même l’ex-haut eurocrate Jean-Claude Juncker avertissant Bruxelles de ne pas mener une «stupide guerre des vaccins» avec la Grande-Bretagne.

Le Royaume-Uni et l’UE ont convenu mercredi de travailler ensemble pour trouver une solution et des initiés européens ont déclaré que le plan de blocus de la patronne de la Commission, Ursula von der Leyen, était mort à son arrivée.

Des sources du gouvernement britannique ont déclaré que le programme britannique de jab ne serait pas déraillé par l’UE s’il devient protectionniste.

La Grande-Bretagne est « sur la bonne voie pour offrir un coup à tous les groupes d’âge d’ici juillet » (Image: .)

La source a déclaré qu’il était important pour le Royaume-Uni «de montrer et d’être en faveur d’une approche globale sur les vaccins».

«Nous sommes toujours absolument convaincus que nous atteindrons nos objectifs du 15 avril et de la fin juillet», ont-ils déclaré.

«Nous continuons d’aller de l’avant sans le déploiement de vaccins.»

Les chefs du NHS s’attendent également à ce que la date limite pour les vaccins soit respectée, avec un rapport hier déclarant: «Malgré les changements apportés au calendrier d’approvisionnement, le NHS reste actuellement sur la bonne voie pour offrir une première dose à tout le monde dans les cohortes 1 à 9 d’ici le 15 avril et à tous les adultes d’ici la fin juillet, comme prévu. «

Les derniers chiffres montrent que 87% des plus de 50 ans en Angleterre avaient reçu leur première dose le 21 mars.

Le sud-ouest avait le taux le plus élevé à 90,5 pour cent tandis que Londres était le plus bas à 78,8 pour cent.

Le Royaume-Uni devrait montrer qu’il est en faveur d’une approche globale du programme de vaccination (Image: PA)

Quelque 93,7 pour cent des résidents des maisons de soins plus âgés en Angleterre ont également reçu leur premier coup.

Le NHS England a estimé qu’une personne sur cinq âgée de 16 à 49 ans est susceptible d’avoir eu un coup.

Un quart des personnes âgées de 80 ans et plus en Angleterre ont probablement reçu les deux doses, ce qui signifie qu’elles sont entièrement vaccinées contre le coronavirus.

On pense que presque tous les membres du personnel de première ligne du NHS, environ 98,3%, ont reçu au moins une dose de vaccin contre le coronavirus avant le 21 mars.

Mais seulement 67 pour cent du personnel des services sociaux ont été vaccinés après des niveaux élevés d’hésitation à la vaccination dans l’industrie.

Une nouvelle analyse d’experts a montré hier l’impact du programme de vaccination au cours de ses premiers mois.

Le premier coup a été donné en décembre et quatre millions ont été administrés à la fin du mois de janvier, sauvant environ 6 100 vies.

Public Health England (PHE) est arrivé au chiffre après avoir examiné le nombre de décès qui auraient été attendus pendant cette période et a laissé 31 jours supplémentaires pour observer l’effet de la vaccination sur les décès.

Mais on s’attend à ce que ce chiffre soit sous-estimé et la «vraie valeur» des vaccins deviendra évidente à l’avenir.

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré: «Les vaccins sauvent des vies. Ce travail montre que les vaccins ont déjà sauvé plus de six mille vies parmi les plus vulnérables de notre société.

«Ces résultats nous donnent de l’espoir et nous rappellent l’importance de recevoir le jab dès que nous sommes éligibles.

«Des millions de personnes recevront bientôt leur deuxième dose, ce qui leur donnera la meilleure protection possible contre le covid 19. J’exhorte tout le monde à se présenter pour le vaccin quand ce sera votre tour, pour vous protéger et protéger vos proches.»

L’étude indique qu’environ 5900 décès ont été évités chez les personnes âgées de 80 ans et plus et 200 chez celles âgées de 70 à 79 ans.

Matt Hancock dit que le vaccin a sauvé plus de six mille vies à ce jour (Image: .)

Le Dr Mary Ramsay, responsable de la vaccination chez PHE, a déclaré: «Nous avons montré précédemment que les vaccinations contre le covid 19 sont extrêmement efficaces pour empêcher les gens de contracter l’infection. Cette nouvelle analyse calcule le nombre de vies qu’ils ont sauvées au cours des premiers mois du programme de vaccination et, chaque jour supplémentaire, d’autres vies ont et seront sauvées. Les vaccins ont un excellent dossier d’innocuité et j’encourage tous ceux à qui on propose un vaccin à le prendre dès que possible.

«Bien que les vaccins aient un impact frappant sur la mortalité, nous ne savons pas encore dans quelle mesure ces vaccins réduiront le risque que vous transmettiez le covid 19 à d’autres. Même si vous avez été vacciné, il est vraiment important que vous continuiez à agir comme si vous aviez le virus, que vous ayez une bonne hygiène des mains et que vous restiez à la maison. »

Dans un autre signe que le programme de jab ramène le covid sous contrôle, le directeur général du NHS England, Sir Simon Stevens, a déclaré que le niveau d’alerte au coronavirus du service de santé devrait être réduit de quatre à trois en raison de «la réduction des pressions aiguës».

M. Stevens a déclaré: «Nous avions plus de 34 000 patients atteints de coronavirus gravement malades dans nos hôpitaux à la mi-janvier.

«Ce nombre est maintenant de 4000 et bien que ce soit encore environ 400 patients de plus Covid que nous avions ce même jour il y a un an, néanmoins cette très forte diminution du nombre de patients atteints de Covid à l’hôpital est une conséquence de la baisse des taux d’infection à travers le communauté et l’impact que ressent actuellement le programme de vaccination. »