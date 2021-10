L’UE ne peut pas s’entendre sur la façon de réglementer les géants de la technologie comme Apple

La question de savoir comment réguler les géants de la technologie est une priorité pour la plupart des pays du monde, mais un nouveau rapport indique aujourd’hui que l’Europe a du mal à y répondre.

L’Union européenne travaille sur ses plans depuis plusieurs années et semble avoir atteint une sorte de consensus l’année dernière – qui inclurait la limitation des pouvoirs d’Apple en ce qui concerne l’App Store, et pourrait également imposer des limites à sa capacité à acquérir des entreprises.

Cependant, le Financial Times rapporte que l’accord-cadre semble maintenant s’effondrer, avec des arguments entre la droite et la gauche sur l’étendue des mesures antitrust nécessaires :

L’année dernière, l’UE a dévoilé un projet radical de réglementation technologique qui imposerait de lourdes responsabilités à Google, Facebook et Amazon pour nettoyer leurs plateformes et assurer une concurrence équitable. Mais depuis, le paquet de mesures s’est enlisé au Parlement européen, et risque désormais d’être édulcoré et fortement retardé. On craint même à Bruxelles que les nouvelles règles ne soient pas en place avant que Margrethe Vestager, chef de la concurrence et de la politique numérique de l’UE, ne quitte son poste dans trois ans. « On aurait dit que nous étions d’accord, mais ce n’est pas le cas. . . du tout. Nous sommes loin d’avoir une position commune à ce sujet », a déclaré Evelyne Gebhardt, une eurodéputée allemande, exaspérée lors du débat du mois dernier.

On craint maintenant qu’une intervention finalement convenue ne soit trop tardive pour s’avérer efficace.

La lenteur des progrès donne également aux Big Tech plus de temps pour saisir pleinement les secteurs clés de l’économie. « Si nous attendons trop longtemps, certains marchés ne pourront plus être réparés. Il s’agit de protéger les consommateurs et les petites entreprises en Europe. Nous devons le faire le plus rapidement possible », a déclaré une personne directement impliquée dans le débat parlementaire.

Le projet de loi le plus susceptible d’avoir un impact sur Apple est le Digital Markets Act (DMA). Cela vise à limiter les pouvoirs des soi-disant gardiens, qui gèrent les plateformes en ligne dominantes. Dans le cas d’Apple, la préoccupation est l’App Store, comme nous l’avons déjà souligné.

Apple fait valoir qu’il n’a pas de position dominante sur ce marché, car il considère que le marché pertinent est soit celui des « smartphones », soit celui des « applications ». La société détenant une part minoritaire du marché des smartphones dans la plupart des pays dans lesquels elle opère, elle estime ne pas pouvoir être considérée comme ayant une position dominante. Les régulateurs de la concurrence ont tendance à considérer que le marché pertinent est celui des « applications iOS », et ici, Apple a un monopole à 100 % sur leur vente et leur distribution. Mis à part les cas Edge, il n’y a aucun moyen pour un développeur de commercialiser une application iOS sans la vendre via l’App Store. Des entreprises comme Epic Games soutiennent qu’elles devraient être autorisées à vendre des achats intégrés sans qu’Apple ne réduise leurs revenus. L’argument ici est qu’Apple nuit aux développeurs en prenant une partie de leurs revenus, et aux consommateurs en forçant les développeurs à facturer plus pour compenser la coupe d’Apple. Apple, en réponse, dit qu’il est parfaitement normal qu’une entreprise prélève une part des ventes qu’elle facilite.

Les géants de la technologie pourraient également être tenus de fournir la preuve que les acquisitions proposées ne seraient pas anticoncurrentielles.

Le principal désaccord porte sur la distance à parcourir. Certains se contentent d’adopter des mesures qui n’auraient d’impact que sur les très grandes entreprises, tandis que d’autres souhaitent des règles plus larges conçues pour garantir que les entreprises en croissance doivent également suivre des règles plus strictes. Mais il existe également des désaccords sur d’autres questions, telles que la question de savoir si les entreprises technologiques devraient être autorisées à partager des données entre des services (comme Google et YouTube) et quelle marge de manœuvre chaque membre de l’UE devrait avoir pour promulguer des lois spécifiques à chaque pays.

