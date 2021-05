L’UE «ne sera pas gentille avec la Grande-Bretagne» alors que la ville de Londres sera sans pitié après le Brexit UK | Nouvelles

L’accord commercial sur le Brexit a été ratifié cette semaine, mais n’a pas mis fin aux désaccords sur sa mise en œuvre. L’Irlande du Nord a été un problème clé, certains députés conservateurs fustigeant déjà le protocole. Le pays a connu récemment des luttes d’importation et aussi de la violence dans les rues, et Bruxelles menace de poursuites judiciaires contre la décision du Royaume-Uni de retarder la mise en œuvre complète du protocole.

Les pêcheurs français ont également menacé de bloquer les ports le mois dernier tandis que les pêcheurs britanniques ont vu leurs entreprises se débattre.

Un autre litige majeur est également apparu au sujet de la ville de Londres et de son accès aux marchés de l’UE.

Londres n’a pas obtenu la pleine équivalence de l’UE, ce qui signifie que la City n’a actuellement pas un accès complet aux marchés de l’UE.

Alors que les experts ont averti que cela toucherait les entreprises des deux côtés de la Manche, le bloc semble vouloir l’accepter.

Jeremy Browne, envoyé spécial de la City of London Corporation pour l’Europe, qui s’est rendu dans 26 pays de l’UE à la suite du référendum de 2016, a déclaré que de nombreuses entreprises et politiciens étaient prêts à accepter des prix plus élevés en échange du respect des principes de l’UE et de l’absence d’exemptions spéciales à Londres.

Il a déclaré en 2017: “Ils ne se mettent pas à genoux en suppliant leurs gouvernements d’être gentils avec la Grande-Bretagne”.

Alors que l’UE et le Royaume-Uni continuent de se débattre sur les services financiers, le cabinet de conseil PwC a prédit la semaine dernière que Bruxelles ferait un compromis.

John Garvey, responsable mondial des services financiers au sein du cabinet de conseil, a déclaré que même s’il est peu probable qu’un accord se produise à court terme, il arrivera un moment où l’UE se rendra compte qu’un accord est dans son propre intérêt.

Le mot de la France suggère que l’UE ne cherche pas encore à reculer, cependant.

Le ministre de l’Europe du pays, Clement Beaune, a critiqué les accords de pêche du Royaume-Uni après le Brexit le mois dernier, et a même déclaré que des «mesures de représailles» seraient prises si le Royaume-Uni ne «délivrait pas de licences». [and] l’autorisation d’accéder à leurs eaux pour la pêche ».

M. Beaune, un allié clé du président Emmanuel Macron, a même déclaré que la ville de Londres pourrait être prise pour cible si le différend de pêche n’était pas résolu, a rapporté City AM.

Il a ajouté: “Le Royaume-Uni attend de nous un certain nombre d’autorisations sur les services financiers. Nous n’en donnerons pas tant que nous n’aurons pas la garantie que, dans le domaine de la pêche et d’autres questions, le Royaume-Uni respecte ses engagements.

“C’est du donner et prendre. Il faut que chacun respecte ses engagements, sinon, nous serons aussi brutaux et difficiles que nécessaire en tant que partenaires.”