L’UE n’est pas éternelle ! Verhofstadt dit que la crise appelle à des réformes à Bruxelles | Monde | Des nouvelles

L’eurodéputé belge a exprimé de sérieuses inquiétudes concernant la crise politique en Europe de l’Est et a suggéré que cela pourrait affecter l’avenir du bloc en déclarant que « l’UE n’est pas éternelle ». L’homme de 68 ans parlait de l’importance de la Conférence sur l’avenir de l’Europe – une plate-forme pour permettre aux citoyens de mener le débat sur les problèmes auxquels le continent est confronté.

Dans un message sur Twitter, M. Verhofstadt a souligné que Bruxelles devait réformer ses lois, sa sécurité et ses frontières.

Il a écrit : « Tout ce qui se passe autour de l’Ukraine est la preuve que nous avons besoin de la Conférence sur l’avenir de l’Europe. L’UE n’est pas éternelle.

« Nous devons réformer la façon dont nous abordons l’état de droit, la sécurité et la défense pour garantir notre impact européen à l’intérieur et autour de nos frontières. »

L’intervention de M. Verhofstadt intervient alors que Vladimir Poutine continue de déployer des milliers de soldats à la frontière ukrainienne.

Des sources du renseignement américain ont suggéré qu’une invasion de plus de 100 000 soldats russes pourrait avoir lieu dès le mois prochain.

Les tensions entre les militaires ukrainiens et les séparatistes soutenus par la Russie dans l’est du pays continuent de monter à un niveau jamais vu depuis que Moscou a annexé la Crimée en 2014.

L’UE est également en proie à une crise migratoire à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne.

Minsk est accusé d’avoir facilité le flux illégal de réfugiés pour la plupart du Moyen-Orient vers l’UE via les États membres de la Pologne et de la Lituanie.

M. Verhofstadt a précédemment averti que Moscou s’exposait à des sanctions de l’UE et de l’OTAN si les choses s’aggravaient.

Le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré que l’alliance devrait promettre de ne pas déployer d’armes dans les pays voisins de la Russie qui pourraient menacer sa sécurité.

Dans un communiqué, il a ajouté : « Un tel comportement irresponsable crée des menaces inacceptables pour notre sécurité et provoque de graves risques militaires pour toutes les parties impliquées, jusqu’au point d’un conflit à grande échelle en Europe.

Moscou a déclaré qu’il proposait également une série de mesures pour réduire les tensions, notamment en organisant des exercices militaires à des limites convenues des frontières Russie-OTAN et en fixant des distances de sécurité entre les navires de guerre et les avions adverses, en particulier dans la mer Baltique et la mer Noire.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a tenu vendredi une conférence de presse conjointe avec le chancelier allemand Olaf Scholz et a déclaré que le bloc était prêt à intensifier les sanctions économiques et financières contre la Russie

Elle a déclaré: « L’agression doit avoir un prix, c’est pourquoi nous communiquerons ces points à l’avance à la Russie. »

Le chef de l’UE a ajouté : « Nous voulons de bonnes relations avec la Russie, mais cela dépend avant tout de la manière dont la Russie se comporte.

« La Russie adopte une position menaçante envers ses voisins et cela compromet la sécurité de l’Europe. »