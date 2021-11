L’UE oblige les compagnies aériennes à interdire les passagers alors que la crise des migrants menace de déborder | Monde | Nouvelles

Et la décision a été confirmée vendredi par la Direction générale de l’aviation civile turque (SHGM). Un grand nombre de personnes se sont massées à la frontière du pays avec la Pologne ces derniers jours.

Le président biélorusse Alexandre Loukachenko a été accusé d’exploiter cyniquement la situation dans ce que l’UE a qualifié d’« attaque hybride ».

Pendant ce temps, les pays voisins ont averti que la crise pourrait dégénérer en une épreuve de force militaire.

L’Union européenne affirme que la Biélorussie encourage des milliers de personnes fuyant les régions du monde déchirées par la guerre à essayer de traverser ses frontières et pourrait imposer de nouvelles sanctions à la Biélorussie et aux compagnies aériennes transportant les migrants dès lundi.

Un communiqué publié sur le site Web de Belavia a déclaré : « Conformément à une décision des autorités turques, les citoyens d’Irak, de Syrie et du Yémen ne seront pas acceptés pour le transport sur les vols de la Turquie vers la Biélorussie à partir du 12.11.2021. »

Belavia, qui est déjà interdit de survoler l’Union européenne après l’immobilisation d’un avion au début de l’année, continue de voler vers des destinations comme l’Égypte, la Jordanie, les Émirats arabes unis, l’Arménie, la Géorgie, l’Azerbaïdjan, l’Ouzbékistan et le Kazakhstan.

La Turquie et sa compagnie aérienne Turkish Airlines ont également été accusées de contribuer au flux de migrants, une accusation qu’elle a rejetée.

JUST IN : « Doit faire mieux ! » Le verdict de Sunak avant le conseil des ministres de Boris

SHGM a tweeté : « En ce qui concerne le problème du passage illégal des frontières entre l’Union européenne et la Biélorussie, il a été décidé que les citoyens d’Irak, de Syrie et du Yémen souhaitant se rendre en Biélorussie depuis les aéroports de notre pays ne se verraient pas vendre de billets et ne seraient pas autorisés dans les avions.

L’UE aurait également eu des discussions sur l’inclusion de transporteurs de pays tiers tels que Turkish Airlines et Aeroflot dans sa liste de sanctions élargie pour la traite des êtres humains et le trafic d’êtres humains, l’annonce de vendredi indiquant que les menaces avaient l’effet souhaité.

Un diplomate de l’UE a déclaré: « En fin de compte, le marché de l’UE est plus important que 10 vols supplémentaires vers la Biélorussie. »

A NE PAS MANQUER

L’UE prête à céder sur un accord détesté sur le Brexit [REPORT]

« Le Brexit est un échec ! » Beaune lance une nouvelle attaque fulgurante contre le Royaume-Uni [COMMENTS]

Le vrai point de vue de l’UE sur les pourparlers britanniques révélés [ANALYSIS]

L’autorité frontalière de l’État biélorusse a déclaré vendredi qu’un groupe d’environ 100 migrants se dirigeait vers un camp de fortune à la frontière avec la Pologne, a rapporté l’agence de presse russe RIA.

Les autorités polonaises ont empêché jeudi soir deux groupes de migrants de traverser la frontière depuis la Biélorussie, a déclaré la chaîne de télévision privée TVN24 citant la police locale, marquant une journée relativement plus calme dans une semaine de confrontations tendues.

Les gardes-frontières polonais ont déclaré vendredi sur Twitter qu’il y avait eu 223 tentatives de franchir illégalement la frontière jeudi.

Le président Andrzej Duda s’est rendu à la frontière jeudi soir, lorsque la Pologne a célébré son Jour de l’Indépendance.

Il a tweeté : « Je tiens à remercier tous les soldats, policiers, gardes-frontières et tous ceux qui servent à notre frontière. Ils protègent notre sécurité avec leur service dévoué.

La chancelière allemande Angela Merkel a discuté jeudi de la situation à la frontière polono-biélorusse avec le président russe Vladimir Poutine pour la deuxième fois en autant de jours.

Le porte-parole Steffen Seibert a déclaré : « La chancelière a souligné que la situation était causée par le régime biélorusse, qui utilisait des personnes sans défense dans une attaque hybride contre l’Union européenne.

Jeudi également, les pays frontaliers de la Biélorussie ont affirmé que la crise des migrants aux frontières orientales de l’Union européenne pourrait dégénérer en une confrontation militaire, tandis que l’Ukraine a déclaré qu’elle déploierait des milliers de soldats supplémentaires pour renforcer sa frontière.

La Lituanie, l’Estonie et la Lettonie accusent toutes la Biélorussie de faire peser de graves menaces sur la sécurité européenne en utilisant délibérément des migrants en représailles contre les sanctions de l’UE.

Une déclaration conjointe des ministres de la Défense des pays a déclaré: « Cela augmente la possibilité de provocations et d’incidents graves qui pourraient également déborder dans le domaine militaire. »