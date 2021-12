L’UE ouvre une TVA réduite aux produits de santé, numériques et biologiques

07/12/2021 à 15h40 CET

Silvia Martinez

« Là où il y a une volonté, il y a une voie et c’est la voie européenne », a célébré avec satisfaction le commissaire aux Affaires économiques, Paolo Gentiloni, après la approbation de la réforme des taux d’imposition Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) proposé il y a près de quatre ans par Bruxelles. Les nouvelles règles donneront plus de flexibilité pour que les États membres fixent des taux réduits de TVA qu’ils considèrent et même d’appliquer une TVA nulle à certains articles. « Ce dossier est débattu au Conseil depuis longtemps, et je suis heureux que nous ayons trouvé un moyen de le conclure & rdquor;, le ministre slovène des Finances et président du Conseil des ministres de l’Économie et des Finances (Ecofin) rejoint, Andrej Šircelj.

Premièrement, l’accord permettra aux Vingt-sept mettre à jour la liste des biens et services auxquels les États membres peuvent appliquer des taux réduits T.V.A. La nouvelle liste sera élargie pour inclure ceux destinés à protéger la santé publique, comme l’a proposé en avril dernier la Commission européenne pour lutter contre l’impact de la pandémie de covid-19, tels que des gants, masques ou équipement de protection individuelle. En outre, tous les produits bénéfiques pour l’environnement sont inclus, tels que les vélos, les systèmes de chauffage écologiques ou les panneaux solaires, ainsi que les produits et services qui servent à soutenir la transition numérique et qui jusqu’à présent ne pouvaient pas faire l’objet d’une réduction de TVA comme que l’accès à Internet ou la diffusion en ligne d’événements culturels ou sportifs. Si les gouvernements européens considèrent que réduire ou appliquer un type 0 sert à satisfaire leurs besoins de base dans les catégories susmentionnées, ils pourront les appliquer.

Traitement égal

Le pacte obligera également les gouvernements à supprimer d’ici 2030 la possibilité d’appliquer des taux réduits et des exonérations aux biens et services considérés Nuisible à l’environnement et les objectifs de Lutte contre lui changement climatique. Par ailleurs, et afin d’éviter les distorsions de concurrence et de rétablir l’égalité de traitement, tous les pays pourront bénéficier des exceptions auxquelles seuls certains États membres avaient droit « pour des raisons historiques & rdquor ;. Cependant, dans le cas des exceptions existantes qui ne soutiennent pas les objectifs climatiques, elles devront être supprimées d’ici 2032. « Un équilibre délicat a été trouvé garantissant l’égalité de traitement entre les États membres sans une prolifération de taux plus bas qui nuirait à l’assainissement budgétaire ère post-covid’, Gentiloni mis en lumière lors du débat public tenu par les ministres.

La réforme est basée sur un accord antérieur qui établit que la TVA est payée dans l’État membre du consommateur et non dans l’État membre du fournisseur. Cela, selon l’UE, garantit qu’un une plus grande diversité de types (comme convenu par Ecofin) est moins susceptible de perturber le fonctionnement du marché unique ou de créer des distorsions de concurrence. En outre, cela empêche également la prolifération des taux réduits, ce qui mettrait en péril la capacité des États membres à percevoir des recettes. Pour cette raison, les nouvelles règles précisent le niveau minimum des taux réduits et la liste des biens et services auxquels ils peuvent être appliqués.

Trois ans de négociation

C’est en janvier 2018 que la Commission européenne a mis sur la table la nécessité de réformer un système vieux de près de 30 ans et qu’il nécessite une « modernisation urgente & rdquor; aligner la situation sur la nouvelle réalité et les nouvelles priorités de l’UE. Une fois les nouvelles règles entrées en vigueur, les États membres devront continuer à appliquer une taux normal de TVA d’au moins 15%. Cependant, les gouvernements européens auront également la possibilité d’appliquer une taux réduit jusqu’à 5% aux biens et services d’un maximum de 24 catégories sur la liste. Et ils auront également le droit d’appliquer une taux inférieur à 5% ou zéro à un maximum de 7 produits de la liste des besoins essentiels et dans lesquels ils figurent de l’alimentation aux médicaments ou produits pharmaceutiques et de santé.

Après l’accord unanime – en fiscalité, l’unanimité est requise – la prochaine étape sera de renvoyer le texte en consultation avec le Parlement européen, qui devra rendre son avis non contraignant, au plus tard en mars 2022. Une fois l’avis du Parlement européen, les États membres peuvent adopter formellement la règle qui entrera en vigueur vingt jours après sa publication au Journal officiel de l’UE, ce qui permettra aux gouvernements d’appliquer le nouveau système à partir de cette date.