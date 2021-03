L’UE «pille le continent africain» alors qu’une enquête sur Seaspiracy révèle des pratiques de pêche horribles | Monde | Nouvelles

« Seaspiracy » de Netflix a choqué les téléspectateurs après que le cinéaste Ali Tabrizi a découvert l’impact de la pêche commerciale sur le monde. Grâce à un certain nombre d’entretiens avec des experts et des militants, un tableau qui donne à réfléchir de l’écosystème marin est brossé, y compris une affirmation selon laquelle l’humanité fait face à des «océans vides» d’ici 2048 si nous continuons à pêcher au rythme actuel. Dans le cadre de la politique commune de la pêche (PCP), l’UE «vise à garantir que la pêche et l’aquaculture soient durables sur les plans environnemental, économique et social».

Mais M. Tabrizi a affirmé que les incitations gouvernementales jouaient un rôle dans le problème de la durabilité.

Il a déclaré: «Une subvention est l’argent des contribuables donné à une industrie pour maintenir le prix d’un produit ou d’un service artificiellement bas.

«Dans un nombre croissant de pays, plus d’argent sortait que la valeur du poisson qui revenait.

«Les subventions ont été lancées à l’origine comme un moyen d’assurer la sécurité alimentaire.

«Mais, ironiquement, ils sont désormais la cause de l’insécurité alimentaire dans de nombreuses régions en développement.»

Et l’UE serait en tête de cette liste, avec une flotte de pêche de près de 100 000 navires, selon les rapports.

L’Oceana, organisation à but non lucratif de conservation des océans, avait précédemment affirmé que «malgré la situation précaire de la pêche en Europe et au-delà, l’UE continue de fournir des subventions massives pour soutenir ses flottes de pêche».

Ils ont affirmé que l’Europe était l’un des trois premiers subventionneurs du monde, avec la Chine et le Japon

Et le capitaine de Sea Shepherd, Peter Hammarstedt, a déclaré que cela avait conduit l’UE à «piller» les eaux des pays en développement.

LIRE LA SUITE: Le commissaire européen se tortille dans une enquête humiliante sur les politiques de pêche: « Traitement spécial! »

«Aux États-Unis, jusqu’à un poisson sauvage importé sur trois avait été capturé illégalement, et donc vendu illégalement.

«Volé, souvent dans des pays qui en ont le plus besoin, où il y a maintenant des guerres pour le poisson.

«L’une des causes des désormais tristement célèbres pirates de la Somalie, maintenant redoutée dans le monde entier, était en fait la pêche illégale.

«Ils étaient autrefois d’humbles pêcheurs qui travaillaient pour nourrir leurs familles, mais lorsque la Somalie est tombée dans la guerre civile, des navires de pêche illégaux étrangers ont envahi leurs eaux et ont commencé à pêcher.»

Le Marine Stewardship Council, une organisation indépendante à but non lucratif qui «établit une norme pour la pêche durable» a riposté au documentaire sur certaines de ses affirmations, mais a déclaré qu’il était nécessaire d’être plus conscient de la pêche.

Une partie de leur déclaration se lit comme suit: «Bien que nous ne soyons pas d’accord avec une grande partie de ce que disent les réalisateurs de documentaires de Seaspiracy, une chose avec laquelle nous sommes d’accord, c’est qu’il y a une crise de surpêche dans nos océans.

«Cependant, des millions de personnes dans le monde dépendent des fruits de mer pour leurs besoins en protéines.

«La population mondiale devant atteindre 10 milliards d’habitants d’ici 2050, il est plus urgent que jamais d’exploiter nos ressources naturelles de manière plus responsable.

« La pêche durable a un rôle vital à jouer dans la sécurisation de ces ressources. »

