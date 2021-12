Les vaccins pourraient être moins efficaces contre une nouvelle variante, selon un médecin

L’UE est accusée d’avoir refusé de partager les brevets du vaccin COVID-19 avec des scientifiques du monde entier afin d’accélérer la production des vaccins et de mettre fin à la pandémie. L’Inde et l’Afrique du Sud ont proposé de renoncer aux droits de propriété intellectuelle pour les vaccins et traitements COVID-19, mais se heurtent à l’opposition de membres développés tels que l’Union européenne, la Grande-Bretagne et la Suisse.

Ils disent qu’il serait préférable d’utiliser des flexibilités dans les règles existantes de l’OMC, qui permettent aux pays d’attribuer des licences aux producteurs locaux.

Mary Robinson, présidente de The Elders et ancienne présidente de l’Irlande, a déclaré que l’opposition à la dispense de brevet des vaccins et des traitements contre le COVID-19 est « tout simplement déraisonnable ».

Écrivant pour Politico, elle a fustigé: « Les épidémiologistes nous ont averti à maintes reprises que permettre au virus de se propager dans le monde est une recette pour le développement de nouvelles mutations et qu’elles nous nuiraient tous sans discernement.

« Cette dérogation, qui domine les discussions à l’OMC depuis plus d’un an, est une solution mondiale nécessaire pour mettre fin à la pandémie.

Actualités de l’UE : Bruxelles bloque la levée des brevets sur les vaccins Covid (Image : GETTY)

« Pourtant, une voix puissante à l’OMC a continué de saper cet effort – et cela doit changer.

« L’Union européenne représente le plus grand obstacle à cette solution efficace pour augmenter l’approvisionnement en vaccins, traitements et tests vitaux, accélérer la fin de la pandémie et mettre la solidarité au cœur de la réponse mondiale. »

Les gouvernements devaient se réunir à la Conférence ministérielle de l’OMC à Genève cette semaine, désormais reportée en raison des risques posés par Omicron, pour décider si une dérogation aux aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) – l’accord multilatéral le plus complet au monde sur propriété intellectuelle – serait enfin approuvé pour les vaccins et fournitures Covid.

Pour obtenir la dérogation, le Conseil des ADPIC peut être convoqué à tout moment pour présenter une proposition écrite à l’officialisation du Conseil général de l’OMC. Une telle dérogation a été proposée pour la première fois par l’Afrique du Sud et l’Inde en octobre 2020 et bénéficie désormais du soutien de plus de 100 pays.

Cette proposition n’a été bloquée que par une poignée de pays riches, dont le Royaume-Uni, la Suisse et l’Allemagne, où se trouvent les principales sociétés pharmaceutiques.

Malgré le report, les gouvernements peuvent toujours prendre des mesures immédiates pour approuver la dérogation cette semaine.

Le directeur général de l’OMC, le Dr Ngozi Okonjo-Iweala, a souligné que les négociations doivent se poursuivre et que les délégués « devraient être pleinement habilités à combler autant de lacunes que possible » car « cette nouvelle variante nous rappelle une fois de plus l’urgence du travail qui nous est confié ».

Les syndicats pensent que des mesures positives peuvent être prises pour vacciner le monde.

Actualités de l’UE : Bruxelles « représente le plus grand obstacle à cette solution efficace », déclare Robinson (Image : GETTY)

Le CGU cite une étude de l’Université d’Oxford qui montre une voie pour la communauté mondiale pour établir des centres régionaux capables de produire huit milliards de doses de vaccin d’ici mai 2022 pour aider à mettre fin à la pandémie.

Stephen Cotton, président du CGU et secrétaire général de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF), a déclaré : « Je m’adresse directement aux chefs d’État du Royaume-Uni, de l’Allemagne et de la Suisse lorsque je dis ceci : vos décisions mettent des millions des vies et des moyens de subsistance en danger. Le monde vous regarde, alors que la panique et l’anxiété se propagent à l’apparition d’une nouvelle variante qui aurait pu être évitée si vous aviez agi plus tôt. La renonciation peut être acceptée cette semaine, vous devez agir maintenant ou pour toujours gardez les morts évitables de millions d’autres sur votre conscience. »

Plus de quatre millions de personnes sont décédées du COVID-19 depuis que la dérogation a été proposée pour la première fois. L’administration Biden, qui a distribué plus de doses que tous les autres gouvernements réunis, a clairement indiqué dans un communiqué la semaine dernière que la dérogation aux ADPIC est une prochaine étape urgente et essentielle pour mettre fin à la pandémie.

Rosa Pavanelli, secrétaire générale de l’Internationale des services publics (ISP), a ajouté : « Une poignée de dirigeants font passer les intérêts du lobby pharmaceutique avant les travailleurs de première ligne qu’ils applaudissaient autrefois. C’est une insulte à leur sacrifice. Si les dirigeants de la Le Royaume-Uni, la Suisse et les pays de l’UE veulent briser le cycle des blocages et des blocages de voyage, alors ils doivent immédiatement cesser de bloquer la proposition de dérogation ADPIC afin qu’aucun obstacle ne s’oppose à l’expansion de la production de vaccins et à l’annulation de nouvelles variantes. »

Le Fonds monétaire international a récemment averti qu’un accès inadéquat aux vaccins pourrait entraîner des pertes de PIB mondial de 5 300 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années.

Pendant ce temps, les sociétés pharmaceutiques réalisent désormais plus de 1 000 000 de bénéfices avant impôts toutes les 15 minutes.