L’UE pourrait forcer les fabricants d’appareils à adopter l’USB-C pour le chargement (même Apple)

in

TL;DR

La Commission européenne a annoncé sa dernière initiative visant à adopter l’USB-C comme port de charge standard sur plusieurs appareils numériques. Il cite la commodité du consommateur et la réduction des déchets électroniques comme deux facteurs de motivation. Cette décision pousserait des entreprises comme Apple à adopter l’USB-C au lieu de Lightning sur les iPhones.

Après l’échec de sa dernière offre en 2018, la Commission européenne (CE) a dévoilé son dernier plan pour mettre en œuvre une “solution de recharge commune” pour les appareils électroniques.

Selon l’annonce d’aujourd’hui, l’organisme de réglementation propose des modifications à la directive de l’Union européenne sur les équipements radio, qui feraient de l’USB-C le port de charge standard pour « smartphones, tablettes, appareils photo, écouteurs, haut-parleurs portables et consoles de jeux vidéo portables ». Les motifs mentionnés sont spécifiquement de réduire les déchets électroniques et, plus intéressant encore, de remédier aux « inconvénients pour les consommateurs ».

Bien que cela signifie que les téléphones et autres appareils dotés de ports micro-USB tomberaient également à l’eau, le port Lightning d’Apple pourrait également être menacé. Les iPhones devront peut-être adopter le port USB-C comme connecteur d’alimentation principal si la directive est adoptée.

Notamment, la proposition de la CE aborde également les spécifications de tarification. Le régulateur souhaite que les fabricants adoptent une technologie de charge rapide « harmonisée » qui puisse être utilisée sur tous les appareils et normalise les vitesses de charge sur les chargeurs compatibles.

Alors qu’Apple tarde à adopter des protocoles comme l’USB-C sur ses appareils mobiles, il est bien en avance sur la CE dans un autre domaine. La Commission souhaite que les entreprises “dissocient la vente de chargeurs de la vente d’appareils électroniques”, en donnant aux consommateurs le choix d’acheter ou non un nouveau chargeur. Actuellement, Apple, Samsung et Xiaomi proposent tous des smartphones sans chargeurs intégrés.

Quand verrons-nous des ports USB-C sur les iPhones ?

Eh bien, pas de sitôt. Avant que la directive modifiée ne devienne loi, les membres du Parlement européen doivent émettre un vote décisif. En cas d’approbation, les fabricants auront 24 mois pour se conformer à la réglementation révisée.

Il n’est pas encore clair si la directive révisée entraînerait une réduction des déchets électroniques. Cependant, cela améliorerait certainement le confort du consommateur. Les propriétaires d’appareils Apple et Android n’auraient besoin que d’un câble et d’un chargeur pour recharger plusieurs appareils. Notamment, la CE déclare également qu’elle souhaite l’interopérabilité des “deux côtés du câble”. Les nouveaux iPhones prennent déjà en charge USB Power Delivery, mais s’attendent à ce que la normalisation des blocs de charge soit la prochaine à l’ordre du jour de la CE plus tard cette année.