Une confrontation entre les patrouilleurs de la Royal Navy et de la marine française s’est terminée sans incident alors que des pêcheurs français protestataires ont quitté jeudi les eaux autour de l’île anglo-normande. C’est la menace de la ministre française des Affaires maritimes, Annick Girardin, que la France, alliée de l’OTAN et partenaire de la défense, puisse couper l’approvisionnement en électricité de Jersey qui a provoqué l’indignation. Alors que l’électricité produite à partir de sa propre centrale électrique de La Collette et des générateurs de secours sur Queen’s Road permettraient à Jersey de survivre à tout blocage pendant une semaine environ, après cela, il serait “éteint”.

Apaiser les pêcheurs français militants n’est pas le seul problème auquel le gouvernement de Macron est confronté, car la France essaie de contenir un «mélange de troubles antigouvernementaux généralisés» provoqué par trois nouvelles lois controversées.

La loi sur la sécurité mondiale propose d’augmenter considérablement les pouvoirs de surveillance parmi les forces privées, étatiques et de sécurité et est ressentie par les partisans du BLM qui prétendent qu’elle protégera la police contre les cas de brutalité; la loi anti-séparatiste, en plus de contrôler le financement étranger des communautés religieuses, interdira aux fonctionnaires de porter des symboles religieux et les réformes climatiques attirent toujours les soi-disant manifestations des gilets jaunes.

Alors qu’il s’efforce de tenir Marie Le Pen à distance lors des élections présidentielles de l’année prochaine, les critiques en France ont suggéré que des attaques contre «Perfidious Albion» par Macron, aujourd’hui le leader le plus influent de l’UE en matière de politique étrangère, pourraient être nécessaires.

Mais hier soir, des analystes de Sibylline, une société britannique d’évaluation des menaces qui conseille le gouvernement britannique, ont déclaré que la France se retrouverait bientôt isolée en Europe si elle approuvait une telle décision.

“Il faut se rappeler que les propos d’Annick Girardin n’ont pas été sanctionnés par le président Macron – en effet, son porte-parole a tenté de revenir sur eux”, a déclaré Louis Cox-Brusseau, analyste européen pour Sibylline.

«Recourir à des tactiques extrêmes telles que couper le maillot; s approvisionner en énergie serait un objectif personnel. Cela conduirait à de graves divisions du côté européen> ‘

L’UE a appris de ses «faux pas massifs» lorsqu’une tentative d’invoquer l’article 16 sur l’Irlande du Nord a provoqué une telle division entre les membres qu’elle a été rapidement abandonnée.

Il a ajouté: «La France ne doit diriger que jusqu’à ce qu’elle dépasse l’une des lignes rouges de l’UE et met en danger les futures relations du bloc avec le Royaume-Uni en interférant avec ses approvisionnements énergétiques, alors que l’Allemagne envisage le Royaume-Uni comme un futur marché pour sa propre énergie. entreprises, verraient bientôt la France isolée.

L’UE a cependant d’autres moyens à sa disposition.

«Le mois dernier, la France a menacé de limiter l’accès du Royaume-Uni aux services financiers français, et cela était directement lié aux problèmes de pêche», a déclaré Alex Lord, spécialiste britannique de Sybilline.

«Cela prouve à quel point cela semble être d’une importance vitale à Paris.

«Des options plus douces mais plus poussées telles que la limitation de l’accès aux services financiers sur le continent sont celles où nous pourrions voir ce débat se poursuivre, si aucune résolution n’est trouvée.

«Ce n’est certainement pas fini.»