L’UE poursuit le Royaume-Uni devant les tribunaux pour 86 millions de livres sterling à Gibraltar – La fureur de Bruxelles pour un «avantage illégal» | Politique | Nouvelles

Une déclaration affirmait que le Royaume-Uni n’avait pas récupéré les aides d’État illégales accordées par Gibraltar, qui ont donné aux entreprises un avantage indu. La vice-présidente exécutive Margrethe Vestager, en charge de la politique de concurrence, a déclaré: « L’aide accordée par Gibraltar sous la forme d’exonération de l’impôt sur les sociétés pour les intérêts passifs et les redevances a donné un avantage indu à certaines entreprises multinationales et a dû être récupérée par le Royaume-Uni et les autorités de Gibraltar. « Cependant, plus de deux ans après l’adoption de cette décision par la Commission, l’aide n’a toujours pas été récupérée intégralement et des progrès suffisants n’ont pas été accomplis dans le rétablissement de la concurrence.