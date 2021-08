L’UE prête à émettre un ultimatum final sur le Brexit au sujet du conflit frontalier, la “patience s’amenuise” | Politique | Nouvelles

Un juge fédéral a refusé mercredi de rejeter un groupe de trois poursuites en diffamation déposées par US Dominion, Inc., contre un avocat Sidney Powell, avocat Rudy Giuliani, My Pillow, Inc. et PDG de My Pillow Mike Lindell alléguant de la diffamation en lien avec les activités de Dominion pendant le cycle électoral de 2020. […] More