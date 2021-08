Après que la Grande-Bretagne a officiellement quitté la période de transition en janvier, le Premier ministre Boris Johnson a dû demander à l’UE la permission de rejoindre un traité international, sous peine de dévaster une industrie des services juridiques de plusieurs milliards de livres. L’accord s’appelle la Convention de Lugano et ses effets sont sensiblement les mêmes que le Règlement de Bruxelles de 2001. Elle régit les questions de compétence et d’exécution des jugements entre les États membres de l’UE et les pays de l’Association européenne de libre-échange (AELE) autres que le Liechtenstein (à savoir l’Islande, la Suisse et la Norvège).

Londres est considérée comme la capitale mondiale du règlement des différends internationaux, en raison du système juridique et des tribunaux anglais de classe mondiale.

Un échec à long terme à adhérer à la Convention de Lugano pourrait causer de réels dommages au secteur des services juridiques du Royaume-Uni, qui bat le monde, ainsi que créer des difficultés pour les grandes entreprises.

Le Royaume-Uni a abandonné le traité à la suite du Brexit et a demandé à y adhérer en avril 2020.

Une telle adhésion requiert l’accord unanime de toutes les autres parties contractantes à la Convention et la Commission européenne a maintenant recommandé que l’UE rejette cette demande.

Il a déclaré que le bloc européen n’était “pas en mesure” de donner son consentement à l’adhésion du Royaume-Uni.

La position de l’UE n’est cependant pas partagée par les pays de l’AELE, qui se sont montrés beaucoup plus accueillants.

En mars 2021, le Département fédéral suisse des affaires étrangères a publié une lettre confirmant que la Suisse avait consenti à ce que le Royaume-Uni soit invité à déposer son instrument d’adhésion à la Convention de Lugano.

La lettre se lit comme suit : « La Suisse se félicite de l’intention du Royaume-Uni (RU) d’adhérer à la Convention sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (la « Convention de Lugano 2007 ») et soutiendra une demande d’adhésion du Royaume-Uni.”

JUST IN: Peintre snobé par l’UE pour la collection d’art du Parlement: “Pas symbolique!”

Dans une interview exclusive avec Express.co.uk, un conseiller commercial du gouvernement britannique, qui souhaite rester anonyme, a affirmé que l’UE devait être très prudente, car la Suisse pourrait « réagir » si le bloc continue de se débarrasser de la Grande-Bretagne juste pour le plaisir de le faire.

Il a déclaré: “Je pense que l’UE doit être prudente, en particulier avec les pays de l’AELE et la Suisse, car ils pourraient les repousser avec leurs actions.

“Principalement la Suisse parce que ce que fait la Suisse est différent.

“Il s’aligne volontairement sur la réglementation de l’UE, ce qui est évidemment assez controversé et devient de plus en plus controversé.

“Par exemple, les Suisses avaient leur propre loi sur la protection des données, des sanctions plus faibles pour le RGPD et l’UE a dit, parce que c’était différent, qu’ils allaient les punir sur les services financiers même si le résultat était le même.”

Il a ajouté: “Si vous ajoutez ceci à cela, alors je pense que vous allez vous retrouver très rapidement dans une situation où les Suisses vont réagir.

“L’UE doit être prudente à ce sujet

« Quel est l’avantage de la Communauté européenne et quel est l’avantage pour les entreprises européennes d’avoir le Royaume-Uni dans la convention de Lugano ?

“Je ne rejetterais pas le Royaume-Uni pour le plaisir de rejeter le Royaume-Uni alors que je pourrais nuire à mes propres intérêts économiques.”

Ce sentiment a été partagé par plusieurs avocats, qui pensent que la décision de la Commission apportera désormais une insécurité juridique douloureuse et coûteuse aux ruptures familiales.

Rachael Kelsey, présidente de la section européenne de l’Académie internationale des avocats de la famille, a exhorté l’UE à reconsidérer sa position pour le bien de millions de citoyens européens et britanniques ayant des relations familiales à cheval sur la Manche.

Elle a déclaré au Financial Times: “Il y a un an, nous pouvions dire avec une confiance et une clarté totales” ce tribunal est compétent, c’est le temps que prendra une affaire, et c’est le coût approximatif “- mais maintenant ce n’est plus le cas .

“Nous devons mettre la politique de côté et reconnaître qu’il y a des millions de citoyens de l’UE et du Royaume-Uni qui vont subir des préjudices si nous ne nous retrouvons pas avec un meilleur ensemble de règles harmonisées.”

De plus, Josep Gálvez, un ancien juge espagnol et expert en arbitrage commercial maintenant chez Del Canto Chambers, basé à Londres, a déclaré à la publication que les conseils de la Commission visant à bloquer l’adhésion du Royaume-Uni semblaient être conçus pour affaiblir l’attrait de la capitale britannique en tant que centre de règlement des différends. .

Il a déclaré: “C’est un moyen de punir le Royaume-Uni pour avoir quitté l’UE, mais aussi une très bonne opportunité pour certaines juridictions de l’UE d’attirer des litiges internationaux devant leurs tribunaux.”