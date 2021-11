L’UE refuse de bouger dans la rangée du Brexit alors que la fureur monte contre Frost: « Engagez-vous sérieusement! » | Politique | Nouvelles

Le commissaire européen a publié une déclaration à la fin des entretiens d’aujourd’hui avec le ministre britannique du Brexit, affirmant que le paquet de mesures proposé par Bruxelles il y a trois semaines restera inchangé du côté du bloc.

Déplorant le Royaume-Uni de ne pas être venu à la table des négociations avec des propositions acceptables, M. Sefcovic a déclaré : « Nous n’avons ménagé aucun effort pour préparer ce paquet et le faire franchir la ligne d’arrivée. le sol.

« En pratique, notre proposition créerait une sorte de ‘voie express’.

« La bureaucratie douanière serait réduite de moitié. Une gamme importante de produits de vente au détail bénéficierait également d’une certification simplifiée. Cela se traduirait par une réduction allant jusqu’à 80 % des contrôles SPS.

« Il s’agit d’un tout nouveau modèle de transport des marchandises de la Grande-Bretagne vers l’Irlande du Nord. Cela se traduirait par des opportunités renforcées pour les habitants d’Irlande du Nord.

« C’était un grand pas de notre part. Mais jusqu’à aujourd’hui, nous n’avons vu aucun mouvement du côté britannique. Je trouve cela décevant et encore une fois, j’exhorte le gouvernement britannique à s’engager sincèrement avec nous.

« De ce point de vue, je considère la semaine prochaine comme une semaine importante. Nous devons concentrer tous nos efforts sur la recherche d’une solution le plus rapidement possible. Notre objectif devrait être d’établir la stabilité et la prévisibilité pour l’Irlande du Nord.

« Nous entendons beaucoup parler de l’article 16 en ce moment. Il ne fait aucun doute que le déclenchement de l’article 16 – pour demander la renégociation du protocole – aurait de graves conséquences.

« Sérieux pour l’Irlande du Nord, car cela conduirait à l’instabilité et à l’imprévisibilité.

« Et grave également pour les relations UE-Royaume-Uni en général, car cela signifierait un rejet des efforts de l’UE pour trouver une solution consensuelle à la mise en œuvre du protocole. »

Downing Street a également déclaré que les progrès des négociations sur le protocole d’Irlande du Nord avaient été « limités » à la suite de la réunion.

Le porte-parole du numéro 10 a ajouté que Lord Frost a déclaré que les propositions de l’UE « ne traitaient pas actuellement efficacement les difficultés fondamentales dans le fonctionnement du protocole » mais que les écarts entre le Royaume-Uni et l’UE « pourraient encore être comblés par de nouvelles discussions intensives ».

Lord Frost et M. Sefcovic se rencontreront à nouveau à Londres la semaine prochaine et les responsables poursuivront les discussions au cours de la semaine.

La rencontre de Lord Frost avec le vice-président de la Commission européenne, Maros Sefcovic, intervient alors que le Royaume-Uni et l’Union européenne sont toujours en désaccord sur l’avenir du protocole d’Irlande du Nord.

S’adressant aux journalistes avant la réunion, Lord Frost a déclaré: « L’écart entre nous est encore assez important, mais voyons où nous pouvons arriver. »

Pour éviter une frontière dure avec l’Irlande, le protocole maintient effectivement l’Irlande du Nord à l’intérieur du marché unique des marchandises de l’UE, ce qui entraîne certains contrôles pour les produits traversant la mer d’Irlande depuis la Grande-Bretagne, qui ont quitté le marché unique.

Lord Frost a déclaré qu’il ne déclencherait pas immédiatement l’article 16, qui permettrait de suspendre certaines parties de l’accord.

Il a déclaré: « Nous n’allons pas déclencher l’article 16 aujourd’hui, mais l’article 16 est tout à fait sur la table et l’est depuis juillet.

« Si nous pouvons parvenir à un accord sur le protocole qui fournit une solution durable, alors c’est la meilleure voie à suivre. »

Il a précédemment affirmé que les conditions d’utilisation du mécanisme étaient remplies en raison des difficultés causées.

Le n°10 a ajouté qu’il n’y a pas de calendrier défini sur la durée pendant laquelle les pourparlers avec l’UE peuvent se poursuivre.

Les hauts responsables de l’UE espèrent que l’utilisation de l’article 16 du protocole pourra être évitée.

Lord Frost a refusé de dire combien de temps les négociations se poursuivraient.

« Je ne donnerai aucun calendrier ni aucune hypothèse, nous essayons de parvenir à un accord et nous travaillons très dur et nous allons continuer à essayer. »

Le ministre du Brexit a précédemment déclaré qu’il s’attendait à ce que les problèmes liés au protocole soient réglés « d’une manière ou d’une autre » cet automne.

Le Royaume-Uni souhaite également la fin du rôle de surveillance de la Cour européenne de justice, ce que Bruxelles a déclaré impossible.