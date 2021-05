L’UE risque son propre fonds de relance en lorgnant sur une nouvelle proposition – les partis finlandais furieux votent aujourd’hui | Monde | Nouvelles

Les 27 pays de l’UE ont conclu un accord sans précédent l’année dernière pour emprunter conjointement 750 milliards d’euros pour un fonds destiné à lutter contre la crise économique causée par le COVID-19 et à relever les défis du changement climatique. Pour surmonter l’opposition des États frugaux du nord de l’UE, qui se sont longtemps opposés aux emprunts conjoints par crainte de financer une politique budgétaire moins stricte dans le sud, le programme a été clairement décrit comme une mesure exceptionnelle et ponctuelle.

Mais l’énorme fonds de relance post-pandémique de l’Union européenne pourrait devenir une caractéristique plus permanente s’il réussissait à relancer la croissance et à favoriser une économie plus verte et plus numérique, ont déclaré lundi les principaux responsables économiques de la Commission européenne.

De nombreux économistes considèrent le fonds de relance comme un pied dans la porte pour une émission conjointe plus régulière de dette par l’UE notée AAA à l’avenir – et les hauts fonctionnaires de la Commission ont fait écho à ce point de vue devant la commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen.

Le vice-président de la Commission, Valdis Dombrovskis, a déclaré: “Plus nous réussissons dans la mise en œuvre de cette facilité, plus il y aura de possibilités de discussions sur la création d’un instrument permanent, probablement de nature similaire.”

L’emprunt, qui doit être effectué par la Commission exécutive au nom de tous les pays de l’UE, doit être remboursé sur 30 ans à partir de nouvelles taxes appelées nouvelles ressources propres. Ceux-ci doivent encore être convenus mais pourraient inclure des prélèvements sur l’économie numérique, sur les émissions de CO2 ou sur les importations de biens fabriqués à l’aide de technologies sales.

Le commissaire européen à l’économie, Paolo Gentiloni, a déclaré à la même commission: “Cela aura des conséquences permanentes sur les marchés financiers car nous avons cette dette libellée en Europe à rembourser dans les 30 prochaines années.

“Sur l’avenir – si cet instrument fonctionne et que nous sommes en mesure de nous mettre d’accord sur les nouvelles ressources propres pour rembourser cette dette commune, je pense que nous pouvons avoir une discussion sérieuse sur d’autres initiatives.

Les commentaires des commissaires risquent cependant d’effrayer les membres de l’opposition au parlement finlandais, qui se sont longtemps battus contre l’idée d’un instrument fiscal permanent imposé aux États membres.

L’eurodéputé finlandais Mauri Pekkarinen du groupe Renew Europe a averti: «Une erreur s’est déjà produite. Commentaires des commissaires [are being] pris en considération!”.

Et un diplomate de l’UE a déclaré à EURACTIV.com: «À vrai dire, la Commission commence à parler de permanence avant d’avoir prouvé qu’elle peut réellement mettre en œuvre le programme de réforme de la prochaine génération promis. Les présages ne sont pas bons. Aucune vraie réforme n’est pas d’avenir pour la prochaine génération et la Commission le sait. “

Pour obtenir les liquidités de l’UE, qui viendront en partie sous forme de subventions et en partie sous forme de prêts à très bas prix, chaque gouvernement doit présenter un plan indiquant comment il entend dépenser sa part, qui doit être conforme aux règles convenues par l’UE.

Jusqu’à présent, 14 pays ont envoyé des plans et M. Dombrovskis a déclaré que le reste pourrait arriver début juin.

Les plans doivent inclure non seulement des dépenses, mais aussi des réformes pour préparer les économies à l’ère numérique et sans émissions de CO2.

M. Dombrovskis a déclaré que les préoccupations initiales avaient été apaisées.

La Commission dispose de deux mois pour évaluer chaque plan et les ministres des finances de l’UE ont ensuite un mois pour approuver une recommandation de la Commission à ce sujet.

M. Dombrovskis a déclaré que tout était en bonne voie pour que les premiers décaissements du programme soient effectués en juillet.