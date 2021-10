L’UE Santboiana commence le centenaire avec force

10/03/2021 à 21:22 CEST

Attente dans le Baldiri Aleu avec les nouvelles incorporations de Santboian, y compris celle de l’entraîneur Sergi Guerrero, pour ouvrir la saison et essayer d’oublier le mauvais sentiments avec lesquels le doyen a clôturé l’année dernière.

Un changement qui s’est vite fait remarquer dans les tribunes du Baldiri Aleu, qui bien qu’il ait été accueilli par un début de match avec un coup de punition et procès contre, il n’a pas cessé d’encourager son équipe. Attitude collective de l’UE de Santboian très positive, avec le nouveau médium de mêlée Juan Manuel Lescano plein de ressources, dirigeant la tête et lançant la ligne à un grand niveau.

Amélioration de Dean également notable dans le jeu de la touche et mêlée dans un jeu de moins en plus avec une équipe solide en défense et joyeuse et dynamique dans le jeu à portée de main.

Combattre le vent

Après le revers initial avec un bon départ de Gernika, en deux bonnes actions de la tête, le pilier José Maria Viana a réalisé deux essais, l’un d’eux transformé en pou un Alberto Millán qui aujourd’hui a dû lutter contre les inconvénients du vent agaçant.

L’équipe basque a réagi, profitant d’une supériorité numérique due au carton jaune du joueur de Santboiana Fede González, pour annoter un essai transformé.

Dès la seconde moitié, mais, le domaine a été complètement du doyen. Les locaux progressent en intensité défensive et en attaque très dynamique, surpasser Gernika sous toutes ses facettes pour enchaîner les essais de différentes factures.

Plusieurs marques consécutives

Ils sont venus pour les attaquants comme celui de la deuxième ligne Francisco José Ploder pas transformé; par un mouvement collectif culminé par Alberto Millán et transformé par lui-même ou bien les deux essais de Marc Palomar et Federico Bianchini, travaillés par le front et commodément transformés par Alberto Millán.

Dans les dernières minutes, deux autres marques ont fermé le jeu. L’un des vérificateurs Gastón Vía et la cerise sur le gâteau d’Afa Tauli, culminant dans un duel dans lequel il a montré sa force et sa profondeur.

Assistant au reste des résultats de la journée, il‘UE Santboiana devient leader de la compétition lors de cette première date.