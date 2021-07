L’UE Santboiana dévoile avec enthousiasme la feuille de route du centenaire

07/07/2021 à 18h30 CEST

Unió Esportiva Santboiana a officiellement présenté le projet du centenaire pour la saison 2021/2022 à l’ancienne usine Estrella Damm.

A travers la figure de M. Trino Puig, Président de la Commission du Centenaire, le doyen a expliqué les principaux événements commémoratifs qui auront lieu la prochaine campagne.

Sur le plan culturel, L’UE de Santboiana travaille à la production d’un livre historique sur le club, d’une exposition photographique et d’un documentaire audiovisuel sur la carrière du doyen.

Concernant le volet social, Le club organisera une Rencontre des anciens joueurs, ainsi que différentes reconnaissances aux personnes du club.

Et dans le domaine sportif, Santboiana travaillera à promouvoir le monde des femmes et du rugby, le développement du Training Camp, un tournoi des vétérans, un rassemblement d’écoles et International Training, un duel international U-23 et la fête du centenaire.

Le président, Miquel Martínez, explique aux autorités l’histoire de certains trophées

D’un autre côté, le designer artistique du club, Jordi Elias, a pu dévoiler le nouveau maillot que toutes les équipes du doyen porteront la saison prochaine.

Un nouveau des vêtements clairement inspirés du territoire et du paysage de Sant Boi de Llobregat. Elias a également expliqué le nouveau logo qui présidera au centenaire du club.

Les autorités sur place

L’événement a eu la présence et les mots sur la scène du délégué du gouvernement en Catalogne, Mme Teresa Cunillera; le maire de Sant Boi, Mme Lluïsa Moret ; le Député Sportif du Conseil Provincial de Barcelone, M. David Escudé ; le directeur du Consell Català de l’Esport, M. Aleix Villatoro.

Le Président de la Fédération Catalane de Rugby, M. Ignasi Planas ; le directeur et secrétaire de la SA Damm, M. Ramon Agenjo, et le président de l’UE de Santboiana, M. Miquel Martínez.

A l’acte Seuls les représentants institutionnels désignés, les sponsors et la presse ont pu y assister en raison de la limitation de capacité imposée par la réglementation COVID..