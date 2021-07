L’UE s’apprête à arrêter le moteur à combustion dans deux décennies

in

L’Union européenne devrait proposer mercredi des mesures, dans le cadre d’un vaste paquet climatique, qui signalent la fin des ventes de voitures à essence (essence) et diesel d’ici 20 ans, et accélèrent le passage à la propulsion électrique.

De nombreux constructeurs automobiles ont déjà annoncé d’énormes investissements dans l’électrification, en partie en prévision d’objectifs d’émissions plus stricts, mais veulent savoir si l’UE les soutiendra en construisant des stations de recharge publiques et dans combien de temps elle souhaite que les véhicules hybrides électriques/à combustion soient supprimés.

“D’ici 2040, la plupart des modèles des constructeurs automobiles seront de toute façon à peu près électrifiés”, a déclaré Nick Parker, directeur général du cabinet de conseil AlixPartners. “La question est de savoir s’ils (l’UE) pourraient essayer de forcer le voyage en cours de route ou laisser aux constructeurs automobiles le soin de décider eux-mêmes de cette voie.”

Le mois dernier, Volkswagen AG (VOWG_p.DE) a annoncé qu’il cesserait de vendre des voitures à moteur à combustion en Europe d’ici 2035, et un peu plus tard en Chine et aux États-Unis, dans le cadre de son passage aux véhicules électriques.

Et la semaine dernière, Stellantis (STLA.MI), le 4e constructeur automobile mondial, a annoncé qu’il investirait plus de 30 milliards d’euros (35 milliards de dollars) d’ici 2025 pour électrifier sa gamme.

Mais malgré les progrès, les émissions de l’UE provenant du transport routier ont en fait augmenté ces dernières années, et les nouvelles mesures visent à aligner le secteur sur la stratégie globale du bloc visant à atteindre des émissions nettes nulles d’ici 2050.

L’exécutif de l’UE, la Commission européenne, présentera des objectifs d’émission contraignants qui rendent en fait impossible la vente de nouveaux véhicules à combustible fossile dans le bloc des 27 pays à partir de 2035 ou 2040, selon des sources proches des discussions.

Un objectif existant d’une réduction de 37,5 % des émissions de CO2 par rapport aux niveaux actuels d’ici 2030 devrait être remplacé par une réduction comprise entre 50 % et 65 %.

Les ventes de voitures à faibles émissions ont bondi en Europe l’année dernière, alors même que la pandémie de COVID-19 a fait chuter les ventes globales de véhicules, et une voiture neuve sur neuf vendue était une voiture électrique ou hybride rechargeable.

Cependant, l’électrification complète est encore loin. Même lorsque les acheteurs sont en mesure de se permettre le supplément de prix considérable pour un véhicule partiellement ou entièrement électrique, beaucoup ont été découragés par « l’anxiété de l’autonomie » en raison du manque de stations de recharge publiques.

Les constructeurs automobiles ont télégraphié qu’ils n’accepteraient des objectifs d’émissions plus stricts qu’en échange d’investissements publics massifs dans les chargeurs, et il y a des signes qu’ils ont été entendus.

Bruxelles devrait proposer une législation qui obligerait les pays à installer des bornes de recharge publiques à des distances définies le long des grands axes routiers.

“Une date de fin pour les moteurs à combustion interne augmente la pression que l’UE et les États membres doivent s’occuper du développement de l’infrastructure de recharge”, a déclaré Patrick Hummel, analyste chez UBS. « Il ne se peut pas que les constructeurs automobiles aient à installer eux-mêmes les bornes de recharge. »

Certains constructeurs automobiles européens tels que BMW (BMWG.DE) et Renault (RENA.PA) ont massivement investi dans les hybrides rechargeables – qui ont à la fois des moteurs à combustion et des moteurs électriques – afin de résoudre ce problème à moyen terme.

Mais avec les références écologiques des voitures hybrides de plus en plus contestées, ils craignent qu’une grande partie de cet investissement ne soit gaspillée s’ils sont poussés à les éliminer trop tôt.

AlixPartners estime que de 2021 à 2025, les constructeurs automobiles et les fournisseurs du monde entier investiront 330 milliards de dollars dans l’électrification, en hausse de 41 % par rapport à son estimation de 250 milliards de dollars pour la période de 2020 à 2024.

Toutes les propositions de la Commission devront être négociées et approuvées par les États membres de l’UE et le Parlement européen.