L’UE s’apprête à punir la Hongrie en bloquant la distribution de 6,1 milliards de livres sterling sur les coronavirus | Politique | Nouvelles

Des sources ont indiqué que la Commission européenne n’approuverait pas les plans de dépenses de Budapest avant la date limite du 12 juillet. Les eurocrates ont jusqu’à présent été prudents en liant les dépenses au respect des principes de l’État de droit de l’UE. Mais ils devraient annoncer que la proposition de la Hongrie ne satisfait pas à au moins deux critères d’évaluation liés aux mesures anti-corruption, selon le site Politico.

En vertu des règles du fonds de relance pandémique de 644 milliards de livres sterling de l’UE, les pays doivent traiter “tout ou un sous-ensemble important” des recommandations spécifiques par pays à travers une série de réformes et la mise en œuvre d’une surveillance contre “les conflits d’intérêts, la corruption et la fraude et pour éviter le double financement” .

Il a été demandé à Budapest de « renforcer le cadre anti-corruption, notamment en améliorant les efforts des procureurs et l’accès à l’information publique, et de renforcer l’indépendance judiciaire ».

La Commission européenne a déclaré que l’évaluation du plan hongrois est toujours en cours.

Un porte-parole a ajouté : « Notamment une évaluation pour savoir si les mesures répondent aux défis identifiés dans les recommandations spécifiques au pays ou à un sous-ensemble important de celles-ci ; et si les plans fournissent un mécanisme de contrôle et d’audit adéquat.

Cela survient alors que les députés européens ont appelé Bruxelles à retenir de l’argent à Budapest.

Le gouvernement du Premier ministre Viktor Orban n’est pas un « intendant fiable » des fonds de l’UE, selon un rapport de la commission d’un groupe de politiciens de l’euro.

Le rapport indique que la Commission européenne a des raisons d’activer ses nouveaux mécanismes d’État de droit pour bloquer les paiements à la Hongrie.

Il affirme que l’État d’Europe centrale n’a pas supervisé la gestion transparente des fonds, l’insuffisance des services de poursuite nationaux et l’indépendance judiciaire insuffisante.

Le gouvernement de M. Orban a « déjà violé de manière flagrante les principes fondamentaux de l’état de droit » tels qu’énoncés par les règles de conditionnalité de l’UE.

Elle « ne peut pas être un gestionnaire fiable des fonds européens tant que ces problèmes ne sont pas corrigés », selon les auteurs, Kim Lane Scheppele de l’Université de Princeton, R Daniel Kelemen de l’Université Rutgers et John Morijn de l’Université de Groningen.

Ils ont conclu : « La commission devrait donc déclencher immédiatement le règlement de conditionnalité à l’égard de la Hongrie. »

Le rapport a été commandé par le député européen vert Daniel Freund.

Le commissaire européen au budget, Johannes Hahn, a défendu les processus de Bruxelles et s’est efforcé de rassurer les députés européens sur le fait que des mesures pourraient être prises.

« Des lettres de notification seront envoyées sans délai dès que nous aurons réuni des preuves concrètes que les conditions requises par le règlement sont remplies », a-t-il déclaré.

La Commission doit prouver qu’il existe un lien direct entre toute violation de l’état de droit et le risque pour les fonds de l’UE.

M. Hahn a ajouté: “Soyez rassuré, nous agirons, mais nous agirons de manière à ce que nous réussissions enfin.”