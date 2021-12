L’UE s’arme contre des guerres commerciales en plein essor avec la Chine

12/08/2021 à 15:16 CET

Paula Clément

La Union européenne (UE) elle s’est lassée de la menace d’un boycott commercial qui agite devant elle sans avoir de réponse ferme. Face à cette situation, et avec des relations avec la Chine considérablement tendues, Bruxelles a présenté une proposition d’instrument pour pouvoir interdire les produits étrangers, restreindre les droits de propriété intellectuelle, les investissements ou encore limiter l’accès au marché européen aux pays avec lesquels il existe des conflits. .

C’est un outil qu’ils ont appelé Instrument anti-coercition (AIC) et cela apparaît comme un cadre juridique qui protégera l’UE au cas où elle déciderait de prendre des mesures de ce style en réponse à de nouveaux tarifs, contrôles ou restrictions sur son commerce à l’étranger. L’outil sera valable à la fois lorsque le conflit est contre l’UE dans son ensemble et lorsqu’il affecte un seul État membre.

« Il n’est pas dirigé vers un pays en particulier & rdquor;, a assuré ce mercredi le vice-président exécutif de la Commission et commissaire au commerce, Valdis Dombrovskis. « C’est un instrument horizontal qui peut être utilisé en réaction à différentes situations & rdquor ;, a-t-il ajouté. Malgré la nuance, il a répondu aux questions de la presse qu’en effet le conflit entre la Chine et la Lituanie justifie l’existence de cet outil.

Selon un communiqué de la Commission européenne, l’idée est que sa simple existence dissuadera d’autres pays de menacer ce type d’attaques lorsqu’ils voudront forcer des changements dans les politiques environnementales ou fiscales européennes. Justement, l’un des grands conflits avec les États-Unis de Donald Trump s’est déclenché à la suite de l’intention de l’UE de durcir la réglementation fiscale des grandes multinationales technologiques nord-américaines.

Les contre-mesures potentielles, insistent-ils depuis Bruxelles, ne seraient appliquées « qu’en dernier recours & rdquor; quand il n’y a pas d’autre moyen de régler le problème.

Au-delà de la réponse diplomatique

« Pour le moment, l’UE ne dispose d’aucun instrument traitant spécifiquement de la coercition & rdquor ;, affirment-ils depuis cet organisme. Et sans un tel outil, poursuivent-ils, « l’Union et ses États membres auront recours aux moyens diplomatiques classiques, qui ne sont pas toujours assez efficaces ».

Aujourd’hui, la Commission a la possibilité de ne pas renouveler certains accords financiers ou de s’opposer selon quelles opérations d’investissement, à condition qu’une série de conditions soient réunies, comme par exemple que la mesure soit temporaire et proportionnelle à l’attaque reçue.

Cependant, avec ce nouvel instrument, l’UE pourrait ajouter à ces mesures des actions sur les biens ou services offerts par le pays en question ou ses droits de propriété intellectuelle. Elle pourrait également introduire des restrictions d’accès au marché communautaire (aux marchés publics, à son capital, aux autorisations de produits, etc.) et aux programmes de recherche.

L’AIC, explique-t-on dans ce même communiqué, répond aux demandes des Parlement européen et de plusieurs États membres. La proposition, qui a été élaborée « après une consultation publique approfondie au niveau de l’UE & rdquor ;, devra maintenant être débattue et approuvée par le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne.