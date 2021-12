L’UE « se comporte désormais comme des enfants irrités » après que les règles espagnoles en matière de visas ont provoqué l’exode britannique | Monde | Des nouvelles

L’Espagne a introduit de nouvelles règles sur les visas stipulant que les Britanniques devront posséder une dispense de visa ETIAS valide avant leur arrivée dans le pays. Le gouvernement espagnol a également mis en place de nouvelles mesures pour les touristes britanniques de longue durée qui ne détiennent pas de visa. Les Britanniques sans visa espagnol seront désormais limités à des séjours de seulement 90 jours sur une période donnée de 180 jours.

La nouvelle survient après que les données du registre foncier espagnol ont montré que depuis que de nouvelles règles sur les visas ont été introduites par le gouvernement espagnol, il y a maintenant plus d’Allemands que de Britanniques qui achètent une propriété dans le pays.

Pendant de nombreuses années, les Britanniques ont été les plus grands propriétaires étrangers de maisons en Espagne.

Les données du registre foncier espagnol ont montré qu’au troisième trimestre 2021, les acheteurs allemands ont dépassé les Britanniques.

C’est la première fois que cela se produit depuis le début des records en 2006.

Depuis le Brexit, la demande des acheteurs britanniques est en baisse.

S’adressant à Euro Weekly News, Nick Ball d’Atlantico Homes a déclaré: «Environ un million de ressortissants britanniques possèdent toujours une propriété en Espagne, ce qui en fait le plus grand groupe de propriétaires étrangers de loin.

« Et ils représentent toujours un marché important, bien que secondaire, d’acheteurs immobiliers actuels.

« Donc, il n’est pas question que les Britanniques disparaissent complètement du marché immobilier espagnol. »

Le lecteur du Daily Express, Franks2, a commenté : « Malheureusement, lorsque nous sommes partis, l’UE s’est comportée comme des enfants pétulants, pour respecter leurs lois, comme vous le feriez dans ce pays.

« Maintenant, l’Espagne se retrouve avec cette rage, poussée par l’UE, et cette attitude contradictoire, maintenant nous vous voulons, maintenant nous ne le voulons pas. »

Concernant les nouvelles règles espagnoles en matière de visas, un porte-parole du gouvernement britannique a déclaré : « Les droits des ressortissants britanniques de continuer à vivre, travailler et étudier dans leur État membre de l’UE sont protégés par la loi.

« Toute personne résidant légalement avant le 1er janvier 2021 peut rester mais doit enregistrer sa résidence.

« Le gouvernement britannique a mené une campagne d’information publique à travers l’Europe pour informer les ressortissants britanniques des mesures qu’ils pourraient devoir prendre pour garantir leurs droits et leur accès aux services.

« Cela comprend des événements de sensibilisation, des publicités sur les réseaux sociaux et dans les journaux, et un soutien via notre réseau d’ambassades, de hauts-commissariats et de consulats. »

Le Brexiteer Joshua Mackenzie-Lawrie, directeur de recherche principal chez Get Britain Out, a déclaré à Express.co.uk : « Qu’il s’agisse de la police des choses et des 90 jours pendant lesquels les gens restent. En fin de compte, cela dépend de la police des frontières espagnole. pour prendre ces décisions.

« Si la cohérence est que les gens sont refoulés, refusés d’entrer en Espagne, les Britanniques chercheront ailleurs pour partir en vacances. Ou chercheront ailleurs pour acheter des propriétés à l’étranger.

« Alicante et toute cette région d’Espagne en subiront les conséquences. »