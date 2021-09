L’UE se démène pour empêcher les migrants afghans d’entrer en offrant 1 milliard d’euros à l’Iran et au Pakistan | Monde | Nouvelles

in

Lors d’une réunion des ministres de l’Intérieur, les États de l’UE ont accepté d’offrir 1 milliard d’euros (858 millions de livres sterling) à donner aux États voisins afin d’accueillir des réfugiés et de les empêcher d’entrer dans le bloc, a déclaré un initié. En effet, le ministre allemand de l’Intérieur, Horst Seehofer, a déclaré que le montant convenu pourrait augmenter en fonction de ce que les États voisins “jugent suffisant”. Alors que des milliers de réfugiés afghans se précipitent pour échapper aux griffes des talibans, l’UE a publié une déclaration s’engageant à mettre fin à une crise migratoire à grande échelle à laquelle elle a été confrontée dans le passé.

Comme l’a rapporté Hans von der Burchard de Politico, les États de l’UE craignent une répétition de la crise de 2015/16 qui a vu des migrants fuir la Syrie pour le bloc.

Dans un communiqué publié mardi soir, l’UE a déclaré : « Sur la base des enseignements tirés, l’UE et ses États membres sont déterminés à agir conjointement pour empêcher la récurrence des mouvements migratoires illégaux à grande échelle incontrôlés rencontrés dans le passé, en préparant un et une réponse ordonnée.

« Les incitations à la migration illégale doivent être évitées.

« L’UE devrait également renforcer le soutien aux pays du voisinage immédiat de l’Afghanistan afin de garantir que ceux qui en ont besoin reçoivent une protection adéquate, principalement dans la région.

La déclaration s’est également engagée à utiliser sa force frontalière, Frontex, pour protéger les frontières de l’UE contre les entrants non autorisés.

Le fonds non spécifié a presque été rejeté à la suite d’un affrontement au sujet de l’incapacité de prendre des engagements pour permettre aux Afghans dans le besoin de migrer légalement et de s’installer au sein de l’UE.

Suite à l’engagement de l’UE de protéger ses frontières, certains ministres, dont le ministre luxembourgeois des Affaires étrangères Jean Asselborn, ont affirmé que l’objectif était de protéger les Afghans plutôt que de les empêcher d’entrer dans le bloc.

Il a déclaré: “L’objectif principal est de soutenir les personnes en danger de mort, qui ne vivent plus en liberté.

La Commission européenne a déclaré qu’elle espère déplacer jusqu’à 30 000 personnes au sein du bloc.

Malgré l’engagement de l’UE, la Pologne s’apprête à instaurer l’état d’urgence afin d’empêcher les migrants de traverser sa frontière depuis la Biélorussie.

Le gouvernement polonais a demandé au président Andrzej Duda de déclarer l’état d’urgence dans deux régions orientales qui partagent une frontière avec la Biélorussie.

La Pologne a accusé le président biélorusse, Alexandre Loukachenko, d’avoir poussé des migrants dans le pays.

Mateusz Morawiecki, le Premier ministre a déclaré : « Le régime de Loukachenko a décidé de pousser ces personnes sur le territoire polonais, lituanien et letton dans un effort de déstabilisation.

“La situation à la frontière avec la Biélorussie est une crise.”

La semaine dernière, la Pologne a commencé à ériger une clôture de barbelés le long de sa frontière pour empêcher les migrants d’entrer dans le pays.

Ylva Johansson, la commissaire européenne aux migrations, a déclaré à Euronews que la situation en Biélorussie était inacceptable.