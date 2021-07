L’UE se fissure alors que le Brexit est une perte énorme pour la Suède : “Le Royaume-Uni a joué le rôle de force motrice !” | Politique | Nouvelles

Stefan Löfven, qui a été contraint de démissionner de son poste de Premier ministre après s’être heurté à des alliés sur la politique du logement la semaine dernière, a remporté de justesse un vote au Parlement mercredi, ce qui lui a assuré un retour rapide à la tête de la Suède. Il était clair au préalable qu’un seul législateur, par erreur ou par rébellion délibérée, avait le pouvoir de faire échouer le retour de M. Löfven, mais au final, il l’a emporté par 176 voix contre 173. Le Parlement suédois compte 349 sièges.

M. Löfven a déclaré : « Le travail pour faire avancer la Suède recommence maintenant.

« Nous devons maintenant poursuivre notre travail pour construire un pays plus fort, plus sûr et plus égalitaire. »

Sa reconduction met fin à des semaines de troubles politiques en Suède et supprime la perspective immédiate d’élections anticipées, donnant au gouvernement un répit vital pour se concentrer sur sa réponse à la pandémie de coronavirus.

Cependant, le vote de mercredi n’efface pas tous les nuages ​​de l’horizon politique de M. Löfven.

Comme de nombreux pays européens, de la Finlande à la France et de l’Allemagne à la Grèce, la Suède a vu l’émergence d’un parti politique d’extrême droite influent anti-immigration et anti-UE, en l’occurrence les Démocrates suédois (SD).

Le SD a obtenu un soutien accru pour ses critiques des politiciens de l’establishment, de Bruxelles et de la réponse du continent à la crise des migrants de 2015.

Dans une interview exclusive avec Express.co.uk, l’eurodéputé suédois Peter Lundgren a affirmé que l’euroscepticisme pourrait être à la hausse dans son pays, d’autant plus que la Suède a perdu un allié précieux à Bruxelles : le Royaume-Uni.

Il a déclaré: “Ce fut une déception lorsque les membres britanniques ont quitté le Parlement européen.

“Ce fut une énorme perte pour le groupe des conservateurs et réformistes européens (ECR) de dire au revoir aux membres conservateurs.

« Dès le début, ils ont été la force motrice.

“Ils me manquent, les membres britanniques me manquent parce qu’ils ont toujours été de notre côté.

“Ils appelleraient une pagaille une pagaille et n’avaient pas peur de se battre contre la Commission.

« Nous avons très souvent uni nos forces.

Il a ajouté : « Ils m’ont manqué. Nous essayons bien sûr et nous espérons qu’aux prochaines élections, nous serons à nouveau un grand groupe.

“Nous avons une ambition claire de réformer l’UE – nous voulons retrouver notre souveraineté.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il pouvait voir la Suède quitter le bloc dans les prochaines années, M. Lundgren a déclaré: “J’espère que nous finirons par partir afin que nous puissions conserver le pouvoir au sein du Parlement suédois et non du Parlement européen.

“Bien sûr, c’est très difficile surtout quand l’UE commence à avoir droit à la fiscalité…

“Comme vous le savez, j’ai fait campagne aux côtés de Nigel Farage pour le départ de la Suède et j’espérais que nous obtiendrions un mandat clair lorsque nous nous dirigions vers les prochaines élections européennes.

“Nous voulions utiliser le retrait du Royaume-Uni comme un bon exemple, mais cela ne s’est pas produit, car tout s’est transformé en cirque.”

M. Lofren a ajouté : “Enfin, nous y sommes.

“Dans quelques années, nous verrons le Royaume-Uni réussir et cela signifie que nous pourrons également l’utiliser dans notre communication avec nos électeurs suédois pour partir.”

L’eurodéputé suédois Charlie Weimers a fait des déclarations similaires dans le passé.

Au milieu des conflits avec le Royaume-Uni et de l’axe de puissance croissant entre l’Allemagne et la France, le député européen a affirmé qu’il pourrait bien « ouvrir la voie » à une réaction contre l’UE en Suède.

Il a ajouté : « Je pense que cela ouvrira la voie à une réaction et nous l’avons déjà vu dans une certaine mesure, que ce changement d’opinion publique sur l’adhésion à l’UE va maintenant dans la direction opposée à la plupart des autres États membres.

« Ouais, je veux dire, nous ne parlons pas d’un tremblement de terre.

« Mais c’est la trajectoire qui est intéressante ici et elle va à contre-courant.

« Et je pense que c’est parce que de plus en plus de Suédois se rendent compte que la conception de l’UE n’est pas dans l’intérêt des impôts suédois.

« Alors, quand le poulet rentre à la maison pour se percher, c’est à ce moment-là que la vraie réaction viendra.

« Peut-être parlons-nous de quelques années à venir, mais cela finira par arriver. »

Tout au long de l’adhésion du Royaume-Uni à l’UE, des États comme la Suède se sont appuyés sur le Royaume-Uni pour son soutien au Parlement européen.

Comme l’a ajouté M. Weimers, la Suède a non seulement perdu un allié crucial dans le bloc, mais le commerce avec le Royaume-Uni sera également affecté entre les deux États.