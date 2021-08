L’UE se heurte à Pfizer à propos de la hausse des prix des vaccins après l’accord du « plus gros contrat de l’histoire » | Monde | Nouvelles

in

Les producteurs de vaccins contre le coronavirus ont réprimandé l’acolyte d’Emmanuel Macron, Clément Beaune, qui prétend que les prix des jabs augmenteront car ils doivent être rééquipés pour fonctionner contre les dernières variantes. M. Beaune a déclaré que le nouveau prix de l’antidote Pfizer reflétera une adaptation à la variante Delta.

Il a déclaré à Radio France Internationale: “Avoir des contrats plus exigeants avec des produits adaptés aux variantes sera – probablement, oui – un peu plus cher, non seulement pour l’UE, mais pour tous les acheteurs.”

Il a ajouté : « Les doses de vaccin que l’UE négocie actuellement avec Pfizer et d’autres laboratoires ne sont pas les mêmes que la première génération de vaccins.

“Ils sont adaptés, comme le demandent les contrats en cours de négociation, aux variantes.”

Mais lundi, Özlem Türeci, médecin-chef de BioNTech, a nié qu’un troisième rappel devra être adapté aux variantes Delta ou Beta.

L’UE a conclu un accord pour 900 millions de doses supplémentaires du vaccin BioNTech/Pfizer, avec la possibilité d’acheter 900 millions supplémentaires.

La société pharmaceutique a déclaré qu’il s’agissait du « plus grand contrat d’approvisionnement de l’histoire de l’industrie pharmaceutique ».

L’accord vise à garantir que l’UE est en mesure de fournir des injections de rappel.

La société de biotechnologie allemande a déclaré que l’offre d’une troisième dose de son vaccin à deux injections établi restait la meilleure réponse aux inquiétudes concernant la diminution de la protection immunitaire face à la variante Delta hautement contagieuse, car des souches pires pourraient apparaître.

BioNTech a déclaré que le décompte de plus d’un milliard d’approvisionnements au 21 juillet était en hausse par rapport aux 700 millions de doses et plus annoncées en juin.

Cela se compare à AstraZeneca qui a déclaré le mois dernier que lui-même et son partenaire de fabrication Serum Institute of India avaient fourni un milliard de doses de son vaccin dans le monde.

Sur la base des contrats de livraison signés pour plus de 2,2 milliards de doses à ce jour, BioNTech a déclaré dans un communiqué détaillant ses résultats du deuxième trimestre qu’il s’attend à générer 15,9 milliards d’euros de revenus grâce au vaccin cette année, contre une prévision de 12,4 milliards d’euros en mai.

Cela comprend les ventes, les paiements d’étape et une part de la marge brute sur les territoires de ses partenaires, a ajouté BioNTech.

À la fin du mois dernier, Pfizer a relevé ses prévisions pour sa part des ventes de vaccins pour 2021 à 33,5 milliards de dollars et a déclaré à l’époque qu’il pensait que les gens auraient besoin d’une troisième dose de vaccin.

La décision de Pfizer et BioNTech début juillet de demander l’autorisation d’une troisième dose a suscité les critiques des régulateurs de la santé américains, qui ont déclaré qu’il n’y avait pas encore suffisamment de données pour montrer que des injections de rappel sont nécessaires.

Les agences de santé américaines ont depuis discuté de doses supplémentaires pour les personnes dont le système immunitaire est affaibli, tandis que l’Allemagne et la France ont déclaré qu’elles déploieraient une troisième dose pour les plus vulnérables à partir de septembre.

Cela va à l’encontre d’un appel de l’Organisation mondiale de la santé à utiliser des doses à la place pour lancer des campagnes de vaccination dans les pays les plus pauvres qui ont jusqu’à présent été laissés pour compte.

Le directeur général de BioNTech, Ugur Sahin, a déclaré que bien que des travaux soient en cours pour ajuster le vaccin aux variantes, il n’était pas clair si une autre version de l’agent pathogène supplanterait la variante Delta désormais répandue.

“Prendre une décision pour le moment pourrait s’avérer erronée dans trois ou six mois si une autre variante domine”, a déclaré M. Sahin lors d’un appel à un analyste.

M. Tuereci a déclaré que des expériences en laboratoire avaient montré qu’une troisième injection du produit établi générait des anticorps neutralisants contre une gamme de souches et que le rappel d’anticorps était supérieur à celui suivant une deuxième dose.

Pourtant, la société a réitéré son intention de commencer à tester un vaccin adapté à la variante Delta sur l’homme ce mois-ci, dans le cadre d’une “stratégie globale pour lutter contre les variantes”.