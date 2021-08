L’UE se moque d’une promesse « pathétique » d’« isoler » les talibans | Politique | Nouvelles

Le plus haut diplomate étranger du bloc a déclaré que les terroristes seraient soumis à un “manque de soutien international” s’il poursuivait son avancée. Josep Borrell a déclaré : « Si le pouvoir est pris par la force et un émirat islamique rétabli, les talibans seraient confrontés à la non-reconnaissance, à l’isolement, au manque de soutien international et à la perspective d’un conflit continu et d’une instabilité prolongée en Afghanistan. « L’UE vise à poursuivre son partenariat et son soutien au peuple afghan. Cependant, le soutien sera conditionné à un règlement pacifique et inclusif et au respect des droits fondamentaux de tous les Afghans, y compris les femmes, les jeunes et les minorités.

L’Espagnole a insisté sur le fait qu'”il est essentiel que les gains importants réalisés par les femmes et les filles au cours des deux dernières décennies soient préservés, y compris en ce qui concerne l’accès à l’éducation”.

Mais les commentaires de M. Borrell ont été largement moqués par les spectateurs.

Un utilisateur des réseaux sociaux a déclaré : « Ooooo, ça va leur montrer. »

Un autre a ajouté : « L’UE est pathétique.

Un troisième a posté un mème du personnage de Ricky Gervais de The Office, David Brent, disant: “Oooh, tu es dur!”

L’UE tient à négocier un accord avec les talibans pour éviter une guerre civile brutale en Afghanistan.

Le groupe terroriste balaie le pays, prenant des villes par la force, à la suite de l’annonce que les forces occidentales retireront leurs troupes.

Les dirigeants européens regardent, impuissants, les milliards d’euros dépensés et les innombrables heures de travail dans le pays partir en fumée.

Les responsables ont été stupéfaits par le temps qu’il a fallu aux talibans pour vaincre les forces gouvernementales en Afghanistan.

Le général italien Claudio Graziano, président du comité militaire du bloc, a déclaré au site Web Politico : « Nous craignions qu’en 20 semaines, les aiguilles du temps remontent 20 ans – et à la place, malheureusement, 20 jours suffisent.