L’UE se prépare au pandémonium alors que le chaos des Gilets jaunes s’étend à TOUT le bloc | Politique | Nouvelles

in

Les prix du carbone dans l’UE atteignent des niveaux record alors que les entreprises énergétiques se préparent à se conformer aux nouvelles règles vertes Fit for 55 de la Commission européenne. La question devrait déclencher un affrontement entre l’exécutif européen et le Parlement européen, où la législation sera discutée mardi.

Dans toute l’UE, des manifestations éclatent déjà contre une augmentation des factures d’énergie, les Espagnols prenant actuellement la tête dans les rues du pays.

Le prix moyen quotidien de l’électricité sur le marché de gros a battu un nouveau record historique le mois dernier en Espagne, atteignant 124,45 € par mégawatt par heure (MWh).

Le dioxyde de carbone devient également de plus en plus cher en Pologne, dépassant les 60 € la tonne, soit 12 fois plus qu’il y a quatre ans.

Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a blâmé l’UE pour la hausse des prix lors d’une conférence la semaine dernière.

Il a déclaré: “Nous avons ici la politique climatique très coûteuse de l’Union européenne.”

La vice-présidente espagnole et ministre des Finances Nadia Calviño a mis en garde contre des “troubles sociaux” dans tout le bloc à moins que Bruxelles ne s’assure que la “transition verte” est également “une transition socialement juste”.

Elle a déclaré aux journalistes: “Nous devons être très attentifs à la nécessité d’ajuster nos règles …

“Cela crée évidemment des troubles dans nos populations et presse … les gouvernements à prendre des mesures … pour minimiser l’impact négatif sur les revenus des ménages et sur la compétitivité des entreprises, en particulier des PME.”

Les craintes que l’augmentation des prix ne déclenche des manifestations de Gilets jaunes à l’échelle de l’UE à travers le bloc augmentent parmi certains commissaires européens.

LIRE LA SUITE: Le député du DUP affirme que l’UE utilise le protocole NI pour rompre le lien de l’Ulster avec la Grande-Bretagne

“A moins que l’UE ne déchire son nouveau package Fitfor55, le monde n’aura aucune chance de rester en dessous de 1,5°C de réchauffement global. Ce n’est pas une opinion, une fois que vous incluez l’image complète, c’est un fait scientifique. MindTheGap entre les mots et l’action, “, a-t-elle tweeté.

Greenpeace était un autre dissident de haut niveau.

“Célébrer ces politiques, c’est comme un sauteur en hauteur réclamant une médaille pour avoir couru sous la barre”, a déclaré le directeur du groupe pour l’UE, Jorgo Riss.

Les politiciens verts du Parlement européen, qui avaient poussé à une réduction des émissions de 60 % d’ici 2030, ont salué les propositions mais ont identifié des possibilités d’amélioration.

Certaines politiques ont proposé des horizons temporels de plusieurs années, ce que les militants et les politiciens verts considèrent comme trop longs.

“Malgré tout le battage médiatique, de nombreuses politiques n’entreront pas en vigueur avant 10 ans ou plus, comme les nouvelles voitures polluantes encore vendues jusqu’en 2035”, a déclaré M. Riss de Greenpeace.

Les moteurs à combustion sont également un épouvantail pour le groupe Verts/ALE au Parlement européen, qui a appelé à mettre fin à leur vente d’ici 2030.

L’inclusion de la biomasse, produite à partir de la combustion de granulés ou de copeaux de bois, dans ses plans énergétiques, a également été source de division.

“D’autres (d’autres politiques) alimenteront en fait le feu, comme étiqueter le brûlage d’arbres comme une énergie renouvelable”, a ajouté Riss.