L’UE se prépare au pandémonium – la Suède surnommée « la prochaine à partir » avant de plonger dans le chaos | Politique | Nouvelles

Un affrontement sur la politique du logement en Suède a conduit lundi à une véritable crise gouvernementale alors qu’un parlement fragmenté a retiré son soutien au Premier ministre social-démocrate Stefan Löfven. Lors d’un vote de défiance, 181 députés ont voté contre M. Löfven, avec 109 pour et 51 abstentions. M. Löfven a maintenant une semaine pour décider s’il convient de déclencher des élections anticipées ou de démissionner et d’essayer de constituer une nouvelle coalition gouvernementale sans nouvelles élections.

En votant pour la destitution de M. Löfven, les députés du Parti de gauche – dont le retrait du soutien au Premier ministre jeudi a conduit au vote – ont été rejoints par d’anciens rivaux du Parti modéré de centre-droit et des démocrates-chrétiens et de l’extrême droite de plus en plus influente. Démocrates suédois (SD).

Comme de nombreux pays européens, de la Finlande à la France et de l’Allemagne à la Grèce, la Suède a vu l’émergence d’un parti politique d’extrême droite anti-immigration et anti-UE influent, en l’occurrence le SD.

Le SD a obtenu un soutien accru pour ses critiques des politiciens de l’establishment, de Bruxelles et de la réponse du continent à la crise des migrants de 2015.

Dans une interview exclusive avec Express.co.uk, l’ancien député allemand Dr Peter Gauweiler a suggéré que c’est à cause du Brexit que la Suède pourrait bientôt dire au revoir au bloc.

Il a déclaré: “L’UE est battue.

“Il pourrait récupérer mais la situation ne s’améliorera que s’ils libèrent à nouveau des compétences.

“La grande aide pour nous eurosceptiques a été le Royaume-Uni.

“Le Brexit est la meilleure preuve, car les choses vont probablement mieux qu’avant pour le [British].

“Certaines personnes disent que la Suède sera la prochaine à partir.”

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi, il a ajouté : “Eh bien, c’est simplement lié aux expériences régionales.

« Laissez-moi vous donner un exemple utilisant l’écologie.

“On peut détruire un bon biotope avec trop d’énergie.

“Et trop de bonnes choses ont été faites dans le domaine de l’attribution du pouvoir au siège de l’UE.

“Et ceux qui voient clairement cela et doivent payer et ne regardent pas cela uniquement du point de vue des aspects des subventions, ce sont bien sûr les premiers à en ressentir les conséquences négatives.”

La Suède était l’alliée la plus proche de la Grande-Bretagne lorsqu’il s’agissait de voter sur les politiques européennes et de rester en dehors de la zone euro.

Le Royaume-Uni créant désormais un plan sur la façon de quitter l’Union européenne, l’eurodéputé suédois Charlie Weimers a fait écho aux affirmations du Dr Gauweiler.

Au milieu des conflits avec le Royaume-Uni et de l’axe de pouvoir croissant entre l’Allemagne et la France, le député européen a affirmé qu’il pourrait bien « ouvrir la voie » à une réaction contre l’UE en Suède.

Il a ajouté : « Je pense que cela ouvrira la voie à une réaction et nous l’avons déjà vu dans une certaine mesure, que ce changement d’opinion publique sur l’adhésion à l’UE va maintenant dans la direction opposée à la plupart des autres États membres.

« Ouais, je veux dire, nous ne parlons pas d’un tremblement de terre.

« Mais c’est la trajectoire qui est intéressante ici et elle va à contre-courant.

« Et je pense que c’est parce que de plus en plus de Suédois se rendent compte que la conception de l’UE n’est pas dans l’intérêt des impôts suédois.

« Donc, lorsque le poulet rentre à la maison pour se percher, c’est à ce moment-là que la vraie réaction viendra.

« Peut-être parlons-nous de quelques années à venir, mais cela finira par arriver. »

Tout au long de l’adhésion du Royaume-Uni à l’UE, des États comme la Suède se sont appuyés sur le Royaume-Uni pour son soutien au Parlement européen.

Comme l’a ajouté M. Weimers, la Suède a non seulement perdu un allié crucial dans le bloc, mais le commerce avec le Royaume-Uni sera également affecté entre les deux États.