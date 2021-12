L’UE se tire une balle dans le pied alors que la nouvelle politique « verte » verra PLUS de dépendance vis-à-vis de la Russie | Sciences | Des nouvelles

Cela survient alors que Bruxelles a dévoilé des mesures à la fois pour éviter la crise du gaz qui s’installe actuellement en Europe ainsi que pour réduire la dépendance au gaz alors qu’il passe à des sources de carburant plus propres. Le paquet de mesures, publié hier et discuté aujourd’hui lors du sommet de l’UE, comprend l’intégration de gaz à faible teneur en carbone tels que l’hydrogène dans le réseau en créant un nouveau marché et une nouvelle structure de gouvernance pour l’hydrogène.

Cela obligerait les opérateurs pétroliers et gaziers à trouver et à réparer les fuites de méthane, et une interdiction de la ventilation et du torchage des gaz à effet de serre.

Le commissaire européen à l’énergie, Kadri Simson, a déclaré: « Les propositions d’aujourd’hui sont conçues pour garantir que le rôle du gaz naturel dans notre système énergétique diminue et que les options plus vertes comme les énergies renouvelables, l’hydrogène, la biomasse et le biogaz augmentent. »

Mais les mesures ont été critiquées, car les critiques soutiennent que l’industrie gazière jouerait toujours un rôle important dans l’avenir du réseau énergétique de l’UE.

Patrick ten Brink, directeur de la politique européenne au Bureau européen de l’environnement, a déclaré : « Ce paquet était crucial pour accélérer la transition vers un système énergétique décarboné.

« Pourtant, la Commission a cédé du terrain aux pollueurs de l’industrie, leur donnant une chance d’écologiser leurs activités fossiles et leurs émissions. »

Entre autres mesures, une partie du paquet devait permettre des achats conjoints de gaz, et le bloc a fait valoir que le gaz est toujours nécessaire pour que les pays s’éloignent du charbon.

Le nouveau système permettrait aux gestionnaires de réseau de transport (GRT) des États membres d’acheter conjointement des stocks stratégiques de gaz, qui pourraient être utilisés en cas d’urgence lorsque les approvisionnements deviennent extrêmement rares.

Des pays comme l’Espagne, la Grèce et la Roumanie ont fait valoir que cela aiderait à consolider les approvisionnements.

Cela intervient après que la Russie a délibérément restreint les volumes de gaz voyageant vers l’Europe dans l’espoir d’accélérer la certification de la nouvelle certification du gazoduc Nord Stream 2, qui fera transiter le gaz de la Russie vers l’Europe.

Cette décision a placé la dépendance de l’Europe vis-à-vis du gaz russe au premier plan du débat européen alors que la sécurité énergétique était menacée alors que les prix montaient en flèche.

Et tandis que certains soutiennent que le nouveau paquet de mesures aidera à éviter une crise, ainsi qu’à réduire la dépendance aux combustibles fossiles, d’autres ne sont pas si sûrs.

L’analyse d’impact de la Commission sur la réduction des émissions au cours de cette décennie a révélé que la consommation de gaz devrait diminuer de 32 à 37 % entre 2015 et 2030.

Alors que la nouvelle proposition signifiera que les opérateurs de réseau gazier doivent inclure des informations sur les infrastructures qui peuvent être déclassées ou réaffectées, le plan ne définit pas d’objectifs ou de jalons pour mettre fin à l’exploitation du gaz et réduire la taille de l’infrastructure, affirment ses détracteurs.

Raphael Hanoteaux, conseiller politique principal sur la politique gazière chez E3G, a déclaré: « La législation n’ouvre pas la porte à la réduction de la consommation de gaz. »

Et Eilidh Robb, militante du groupe écologiste Friends of the Earth Europe, a déclaré : « Un paquet gazier qui ne parvient pas à éliminer progressivement les combustibles fossiles est simplement une hypocrisie supplémentaire face à une urgence climatique dont une grande partie de l’Europe est historiquement responsable. pour.

« Le contrôle de l’industrie gazière sur la prise de décision concernant les infrastructures à travers l’Europe n’a pas changé.

« Si vous continuez à laisser l’industrie établir l’ordre du jour, alors vous continuerez à avoir du gaz. »

Le réseau européen des gestionnaires de réseau de transport de gaz, un organisme industriel pour les gestionnaires de réseau nationaux et régionaux, proposera des listes de gazoducs et de terminaux qui devraient être construits sur une période de 10 ans.

Et les structures d’un nouveau système de gouvernance du marché de l’hydrogène ont été calquées sur le système du gaz.

Le réseau européen des opérateurs de réseau pour l’hydrogène favorisera une infrastructure dédiée à l’hydrogène et la construction de réseaux transfrontaliers.

Mais jusqu’à présent, il n’est pas prévu d’introduire des contrôles indépendants ou d’introduire un plus large éventail de parties prenantes dans le processus.

Selon les critiques, cela signifie qu’il sera entièrement exploité par le secteur du gaz.

M. Hanoteaux a déclaré : « On voit mal comment ce réseau hydrogène ne va pas être complètement décidé par les opérateurs gaziers car ils dominent le secteur en ce moment.

« L’UE manque de cohésion globale sur le gaz. Le paquet suggère que le gaz est sur le point de disparaître, mais sera remplacé par des gaz à faible teneur en carbone, ce qui est problématique car cela signifie que l’UE utilisera encore le gaz et les infrastructures gazières pendant longtemps.

Les militants craignent que cela ne permette de produire plus de gaz, car l’hydrogène à faible teneur en carbone nécessite toujours l’utilisation de gaz, la proposition permettant de mélanger jusqu’à 5 % d’hydrogène dans l’approvisionnement en gaz.