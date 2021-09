L’UE s’en prend à Joe Biden avant une réunion commerciale cruciale – « La confiance a disparu ! » | Monde | Nouvelles

Les responsables de l’UE et des États-Unis devraient se rencontrer à Pittsburg pour le sommet Tech and Trade à la fin du mois. En juin, Joe Biden et Ursula von der Leyen ont lancé le Tech and Trade Council visant à reconstruire les relations transatlantiques après l’administration Trump. Mais la décision de Joe Biden de retirer ses troupes d’Afghanistan a terni le partenariat spécial qui aurait pu être facilement reconstruit avec le sommet de ce mois-ci.

Un diplomate commercial de l’UE a déclaré à Politico : « Vous ne pouvez pas discuter du Conseil du commerce et de la technologie, et des relations commerciales transatlantiques en général, sans l’Afghanistan en tête.

« La confiance a disparu, et cela doit être reconstruit une étape à la fois. »

Il y a également des désaccords sur l’ordre du jour du sommet avec des responsables américains estimant que les flux de données à travers l’Atlantique feront partie de la discussion.

Mais Mme von der Leyen, la chef de la concurrence et du numérique de l’UE Margrethe Vestager et le super-commissaire à l’économie Valdis Dombrovskis ont tous exclu la possibilité après que la plus haute juridiction de l’UE a décidé que l’accord de transfert de données UE-États-Unis devrait être annulé car la loi américaine ne suffit pas protéger les droits à la vie privée.

L’administration américaine a décidé de retirer ses troupes d’Afghanistan au début de l’été – une décision qui a provoqué la prise de Kaboul par les talibans.

Les pays étrangers ont accueilli mercredi avec prudence et consternation la composition du nouveau gouvernement afghan après que les talibans ont nommé des vétérans extrémistes dans un cabinet entièrement masculin, dont plusieurs avec une prime américaine sur la tête.

Alors que les ministres nouvellement nommés et leurs adjoints se mettaient au travail après leur nomination mardi soir, le Premier ministre par intérim Mohammad Hasan Akhund a exhorté les anciens responsables qui ont fui l’Afghanistan à rentrer, affirmant que leur sécurité serait garantie.

“Nous avons subi de lourdes pertes pour ce moment historique et l’ère des effusions de sang en Afghanistan est terminée”, a-t-il déclaré à Al Jazeera.

Des dizaines de milliers de personnes sont parties après la prise du pouvoir par les talibans à la mi-août à la suite d’une campagne militaire éclair, nombre d’entre eux étant des professionnels craignant des représailles en raison de leur association avec le gouvernement soutenu par l’Occident.

Le mouvement militant islamiste a pris le pouvoir dans une victoire accélérée par le retrait du soutien militaire américain aux forces gouvernementales afghanes.

L’annonce par les talibans d’un nouveau gouvernement mardi a été largement considérée comme un signal qu’ils ne cherchaient pas à élargir leur base et à présenter un visage plus tolérant au monde.

Les talibans ont promis de respecter les droits des personnes et de ne pas rechercher de vendettas, mais ils ont été critiqués pour leur réponse brutale aux manifestations et leur rôle dans l’évacuation chaotique de milliers de personnes de l’aéroport de Kaboul.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré que Washington évaluait l’annonce du Cabinet.

“Mais bien qu’il prétende qu’un nouveau gouvernement serait inclusif, la liste de noms annoncée se compose exclusivement d’individus membres des talibans ou de leurs proches associés, et pas de femmes”, a-t-il déclaré lors d’une visite sur une base aérienne américaine en Allemagne. a été un point de transit pour les évacués d’Afghanistan.

L’Union européenne a exprimé sa désapprobation lors des nominations mais s’est déclarée prête à poursuivre l’aide humanitaire. L’aide à plus long terme dépendrait du respect par les talibans des libertés fondamentales.