L’UE « somnambule » dans la crise énergétique alors que Poutine s’attaque davantage à l’approvisionnement en gaz | Sciences | Des nouvelles

Cela survient alors que le flux de gaz du Yamal-Europe a été détourné vers l’Est pour la quinzième journée consécutive mardi, privant l’UE de fournitures indispensables. Le résultat a vu les prix européens du gaz monter en flèche de 30%, ce qui survient après que des prix record aient été atteints au cours des mois précédents. Et ce n’est pas la première fois que le président russe décide de comprimer les approvisionnements en gaz de l’Europe et d’augmenter les prix en conséquence.

Selon l’article de Bloomberg, « L’Europe somnambule dans une crise énergétique qui pourrait durer des années », M. Poutine a pris l’UE au dépourvu alors que le bloc cherchait à passer à des sources d’énergie plus propres, oubliant le gaz dans le processus.

Maximo Miccinilli, responsable de l’énergie et du climat chez les consultants FleishmanHillard EU, a déclaré : « La crise énergétique a frappé le bloc alors que la sécurité d’approvisionnement n’était pas au menu des décideurs politiques de l’UE.

Au lieu de cela, les États membres de l’ensemble du bloc ont fermé des centrales électriques au charbon et au lieu de se concentrer sur les sources d’énergie renouvelables.

Mais l’Europe, dans sa volonté de s’appuyer davantage sur l’énergie éolienne, n’était pas préparée aux mauvaises conditions météorologiques qui ont vu l’énergie éolienne réduite à travers le bloc l’hiver dernier.

Cela a laissé la possibilité à la Russie, qui fournit environ 40 pour cent du gaz européen, d’utiliser la source d’énergie comme levier.

Par exemple, M. Poutine a fait pression pour accélérer la certification du gazoduc Nord Stream 2.

Le gazoduc, qui a subi des retards, verra le gaz transiter de la Russie vers l’Allemagne, en contournant la Pologne et l’Ukraine.

Le Kremlin a été accusé d’avoir délibérément suspendu l’approvisionnement en gaz de l’Europe pour mettre fin aux retards et faire approuver le gazoduc.

Mais bien que le contrôle de Moscou sur le marché européen de l’énergie devienne plus apparent, l’UE a refusé de céder.

En juillet 2021, la Commission européenne a dévoilé un ambitieux paquet de transition vers une énergie propre pour faire face à l’urgence climatique.

Des journalistes de Bloomberg affirment que « la politique énergétique étant largement entre les mains des États membres, les responsables de l’UE n’ont pas le pouvoir d’obliger les gouvernements nationaux à reconstituer les stocks de gaz plus rapidement ».

Le Dr Thomas O’Donnell, de la Hertie School of Governance, a déclaré à Express.co.uk que la Russie pourrait facilement offrir à l’Europe une sortie de crise si elle le souhaitait.

Il a déclaré : « Si Poutine voulait actuellement aider l’Europe à réduire ses niveaux dangereusement bas de stockage de gaz – qui pourraient bien s’assécher si l’hiver est froid et que le vent ne souffle pas suffisamment pour les éoliennes – il prendrait les contrats du marché au comptant. offerts et inonder le gaz à travers le gazoduc Yamal-Europe (via la Biélorussie-Pologne vers l’Allemagne et l’UE) et/ou via les énormes gazoducs inutilisés qui traversent l’Ukraine.

« Ces systèmes sont pratiquement inutilisés par Moscou à l’heure actuelle, offrant au moins trois à quatre fois le volume de Nord Stream 2. »