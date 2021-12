L’UE supprime les frais d’itinérance jusqu’en 2032

L’UE a confirmé jeudi un accord politique qui signifie que les citoyens ne seront pas soumis à des frais d’itinérance jusqu’en 2032. L’accord a été approuvé par le Parlement européen et les États membres, et salué par la Commission.

L’accord maintient essentiellement en place les réglementations existantes qui empêchent les citoyens de l’UE d’être soumis à des frais d’itinérance lorsqu’ils voyagent dans les pays membres. L’accord introduit également un accès amélioré aux communications d’urgence dans toute l’Europe. Il impose en outre aux utilisateurs de recevoir des informations claires lorsqu’ils pourraient être confrontés à des frais supplémentaires lors de l’itinérance. De nouveaux plafonds de vente en gros pour les fournisseurs ont également été convenus. Le règlement entrera en vigueur le 1er juillet 2022 et durera une décennie.

Dans ses commentaires, Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive pour une Europe digne de l’ère numérique, a déclaré :

Depuis 2017, nous bénéficions de la fin des frais de roaming. Et, aujourd’hui, nous nous sommes assurés de pouvoir conserver ces avantages pendant encore 10 ans pour rester connecté et appeler, envoyer des SMS et surfer sur Internet sans frais supplémentaires, lorsque nous voyageons dans l’UE. Dans le même temps, avec cette nouvelle réglementation, nous améliorons également la qualité de l’expérience d’itinérance.