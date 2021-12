L’UE sur le sentier de la guerre avec Poutine – Le Bloc met en garde contre des « conséquences massives » alors que les tensions explosent | Monde | Des nouvelles

Les dirigeants de l’Union européenne doivent discuter de l’Ukraine lors d’un sommet jeudi pour lequel des projets de documents soulèvent la perspective de représailles. Cependant, il est entendu que des sanctions spécifiques ne devraient pas être discutées lors de la réunion du Conseil européen.

Ceci en dépit du fait que le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a exhorté les dirigeants de l’UE à imposer des sanctions préventives à la Russie pour dissuader une attaque militaire potentielle plutôt que d’attendre que Moscou ait pris des mesures hostiles.

Zelenskiy s’exprimait alors que l’UE tenait sa dernière réunion du Partenariat oriental avec les dirigeants des pays de l’ex-URSS, l’Ukraine, la Géorgie, la Moldavie, l’Arménie et l’Azerbaïdjan, pour deux jours de pourparlers à Bruxelles à partir de mercredi.

Selon Politico, les dirigeants de l’UE n’avaient guère envie d’intensifier la pression économique sur Moscou, plusieurs diplomates du bloc arguant qu’il ne devrait pas montrer sa main et se retenir de menacer de sanctions au cas où la Russie envahirait à nouveau l’Ukraine.

L’Ukraine dit que la Russie a 92 000 soldats positionnés près de sa frontière, bien que le Kremlin nie qu’il envisage une invasion.

Moscou accuse Kiev d’avoir organisé des provocations alors qu’elle s’apprête à s’emparer des terres détenues par les rebelles séparatistes, ce que l’Ukraine rejette.

Ses forces armées s’élèvent à plus de 200 000 militaires et l’aide militaire occidentale renforce l’arsenal du pays à la suite de l’annexion de la Crimée par la Russie et de l’attrition des troubles séparatistes dans les régions de Lougansk et de Donetsk, dans l’est de l’Ukraine en 2014.

Politico rapporte Zelenskiy lors d’une conférence de presse : « Notre État est intéressé par une politique de sanctions fortes contre une probable escalade.

« Et puis je pense qu’il peut y avoir ou non une escalade probable.

« Pour nous, il est important que de telles sanctions soient appliquées avant plutôt qu’après le conflit.

« Nous avons la guerre depuis huit ans. Nous comprenons que ce n’est que si les sanctions sont appliquées avant la date du conflit armé, qu’elles pourraient devenir les mécanismes de prévention d’une éventuelle escalade. »

Il n’est pas clair si l’UE imposera des sanctions avec une lourde charge de la preuve requise pour leur imposition en réponse à des événements particuliers et à des personnes spécifiques.

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, s’adressant au Parlement européen, a déclaré: « Nous avons tous vu les rapports faisant état d’une accumulation massive de l’armée russe le long de la frontière orientale de l’Ukraine, ainsi que de la tentative de déstabiliser l’Ukraine de l’intérieur.

« Je tiens à réaffirmer notre attachement indéfectible à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Ukraine ainsi qu’au droit de tout État souverain de déterminer son propre avenir. »

Elle a ajouté que l’UE souhaitait de bonnes relations avec la Russie, mais que cela dépende du comportement du pays.

Mme von der Leyen a déclaré : « À ce stade, le choix de la Russie d’adopter une position agressive vis-à-vis de ses voisins et – comme l’Union européenne et ses partenaires du G7 l’ont clairement indiqué – de nouveaux actes d’agression contre l’Ukraine auront des coûts énormes pour Russie.

« Nous sommes prêts. Il y a toute une série de sanctions économiques en place, ciblant le secteur financier de l’énergie, les biens à double usage et la défense. »

Elle a averti qu’il y aurait une intensification et une extension « robuste » des sanctions existantes.

Mme von der Leyen a déclaré: « Et bien sûr, nous sommes prêts à prendre des mesures supplémentaires sans précédent avec de graves conséquences pour la Russie. »

Les sanctions du bloc s’appliquent actuellement à 185 personnes qui font l’objet d’un gel des avoirs et d’une interdiction de voyager les empêchant d’entrer ou de voyager dans l’UE.

48 autres organisations sont soumises aux mesures qui ont été appliquées pour la première fois en mars 2014.