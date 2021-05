L’UE «tente de forcer» la Finlande à faire passer un fonds de redressement de 650 milliards de livres | Politique | Nouvelles

Varoufakis émet un avertissement sur le fonds de relance de l’UE “ médiocre ”

La coalition de cinq partis d’Helsinki semble avoir le soutien nécessaire pour faire passer le plan de sauvetage de 650 milliards de livres sterling. Mais l’Union européenne a pris des mesures sévères pour tenter de forcer le gouvernement à soutenir la législation. La commission du droit constitutionnel finlandaise a statué la semaine dernière qu’une majorité simple ne serait pas suffisante pour adopter des plans qui confèrent à la Commission européenne des pouvoirs d’emprunt et d’imposition sans précédent.

Une majorité des deux tiers est désormais requise et passera probablement si le gouvernement, dirigé par le jeune Premier ministre Sanna Marin, peut tenir les rangs, l’opposition ayant promis de s’abstenir lors du vote.

Cependant, Mme Marin a demandé l’avis juridique des avocats du Conseil de l’UE, craignant que la ratification du fonds de redressement ne soit bloquée.

Selon les rapports de YLE, la Commission européenne et les États membres n’ont pas de «plan B» en place pour un tel rejet national.

Il a été dit que Mme Marin a été informée que le fait de ne pas ratifier l’accord entraînerait simplement «une atteinte à la réputation et une pression politique sans précédent sur cet État membre».

Un tel coup porterait préjudice aux pouvoirs décisionnels de la Finlande pour les années à venir, de nombreux pays comptant sur de vastes dons du fonds pour stimuler leurs économies frappées par la pandémie.

Wolfgang Munchau, d’Euro Intelligence, a déclaré que la décision des avocats de l’UE pourrait entraîner un non-vote en Finlande.

Il a ajouté: «L’UE tente d’inciter une Finlande réticente à ratifier le fonds de relance, pour lequel une majorité des deux tiers est nécessaire au parlement.

«Je pense que c’est contre-productif – possibilité à court terme, certainement à long terme.»

Tous les États membres de l’UE doivent approuver les modifications juridiques, la soi-disant décision sur les ressources propres, avant que la Commission européenne ne puisse émettre des obligations sur les marchés financiers.

Les eurocrates sont incapables de collecter des fonds sans le soutien de tous les parlements européens, laissant le fonds de relance à la merci de la Finlande.

Le pot de sauvetage de 650 milliards de livres sterling sera distribué, sous forme de subventions non remboursables et de prêts à faible coût, aux régions et aux industries touchées par la pandémie.

Pour payer l’aide, la Commission européenne s’est vu accorder des pouvoirs d’emprunt, d’imposition et de dépenses sans précédent pour accumuler 351 milliards de livres sterling de dette conjointe.

L’argent sera distribué dans le cadre d’un package total de 1,6 billion de livres sterling qui comprend le prochain budget septennal du bloc.

Les eurocrates travaillent sur un plan en trois volets pour lever jusqu’à 13 milliards de livres sterling par an pour aider à financer la récupération du coronavirus du bloc, qui devrait être distribuée plus tard cette année.

La Commission souhaite introduire des taxes spéciales dirigées par Bruxelles sur les émissions de carbone et les entreprises numériques.

La dispute sur les ressources propres devrait rouvrir le fossé entre les pays dits frugaux – les Pays-Bas, le Danemark, la Suède, l’Autriche et la Finlande – et les capitales qui soutiennent le transfert de plus de pouvoirs à Bruxelles.

Le président français Emmanuel Macron, l’un des architectes du plan, devrait appeler à davantage d’imposition à l’échelle de l’UE pour financer le fonds.

Après l’annonce du fonds initial, il a salué l’accord comme le plus grand saut dans l’intégration de l’UE depuis l’introduction de l’euro en 1999.

L’accord a été rejeté sans un seul vote public après près de 100 heures de négociations acrimonieuses entre les gouvernements de l’UE.

Les profondes divisions entre les États membres devraient persister pendant des années à mesure que de futurs plans sont élaborés pour commencer à rembourser la nouvelle dette collective de l’UE après 2028.