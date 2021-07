L’UE va déployer des troupes dans le Commonwealth alors que le Mozambique se bat avec les djihadistes | Politique | Nouvelles

La nation d’Afrique australe, membre du Commonwealth, a appelé à l’aide pour lutter contre une insurrection islamiste croissante. Il est aux prises avec une rébellion dans sa province la plus septentrionale de Cabo Delgado depuis 2017, la violence dans la région ayant considérablement augmenté au cours de la dernière année. Le conflit a coûté la vie à quelque 3 000 personnes et déplacé environ 800 000 personnes.

Les ministres des Affaires étrangères de l’UE ont approuvé un plan formel d’envoi de troupes dans le pays, mais n’ont pas encore décidé quand cela se produira.

Dans un communiqué, le Conseil européen a déclaré : « Le mandat de la mission durera initialement deux ans.

« Pendant cette période, son objectif stratégique sera de soutenir le renforcement des capacités des unités des forces armées mozambicaines qui feront partie d’une future Force de réaction rapide.

« En particulier, la mission fournira une formation militaire comprenant une préparation opérationnelle, une formation spécialisée sur la lutte contre le terrorisme, ainsi qu’une formation et un enseignement sur la protection des civils et le respect du droit international humanitaire et du droit des droits de l’homme.

L’UE a ajouté: “L’objectif de la mission est de former et de soutenir les forces armées mozambicaines dans la protection de la population civile et le rétablissement de la sûreté et de la sécurité dans la province de Cabo Delgado”.

Le Portugal a déjà envoyé une soixantaine de soldats dans son ancienne colonie pour exécuter un programme de formation de quatre mois.

Les services de sécurité du Mozambique seront serrés pour contre-insurrection, partager des renseignements et utiliser des drones pour traquer les militants.

Le patron de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, a déclaré que jusqu’à 300 membres du personnel du bloc pourraient être déployés dans le pays d’ici la fin de l’année.

Lisbonne s’apprête à offrir jusqu’à 50 pour cent des effectifs et fournira également le commandant sur le terrain.

La violence au Mozambique a chassé plus de 700 000 personnes de chez elles à Cabo Delgado.

À LIRE : Furious Ireland ordonne au Royaume-Uni de leur parler EN PREMIER des plans du Brexit

L’approbation de la dernière mission de l’UE intervient alors que les puissances régionales cherchent également à renforcer leur soutien au Mozambique.

Le mois dernier, les 16 pays d’Afrique australe du bloc de la SADC ont approuvé le déploiement de troupes après que le Mozambique a signalé qu’il était prêt à accueillir des bottes étrangères sur le terrain dans sa bataille contre les djihadistes.

Plus tôt cette année, les forces spéciales britanniques auraient été mises en attente pour secourir des civils britanniques pris dans les conflits au Mozambique.