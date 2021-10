L’UE va ENCORE contourner les règles de dépenses alors que la dette paralyse Bruxelles | Politique | Nouvelles

Et la révélation a incité un éminent Brexiteer à suggérer que le Royaume-Uni devrait être reconnaissant de la décision de quitter le bloc quand il l’a fait – car sinon il serait confronté à la perspective de payer la note. Valdis Dombrovskis, vice-président exécutif de la Commission européenne, et Paolo Gentiloni, commissaire européen à l’économie, ont confirmé leurs plans aujourd’hui en dévoilant des propositions pour réformer ce qu’on appelle le pacte de stabilité et de croissance (PSC), qui plafonne les déficits budgétaires à trois pour cent de la valeur économique et tente de ramener la dette publique à 60 % du PIB.

Ni l’un ni l’autre n’était explicite – mais s’exprimant à Strasbourg, M. Dombrovskis a clairement indiqué que la clémence serait à l’ordre du jour.

Il a déclaré: « Il existe la possibilité pour la Commission de présenter une communication interprétative sur la meilleure utilisation de la flexibilité. »

M. Gentolini a ajouté: « Nous ne devrions pas voir le fantôme du » retour à l’austérité « .

« Nous savons tous que nous devons maintenir une position budgétaire favorable. »

La nouvelle sera bien accueillie par Chypre, la Belgique, la France, la Grèce, l’Italie, le Portugal et l’Espagne, qui ont tous une dette nationale équivalant à au moins 118 % de leur PIB annuel.

Cependant, d’autres États membres – notamment ceux des quatre frugaux de Suède, du Danemark, des Pays-Bas et d’Autriche – s’inquiètent de la perspective d’un feu vert à des niveaux élevés de dépenses publiques.

M. Habib a expliqué : « In extremis, comme cette crise du crédit ou la récession plus récente induite par le verrouillage, les pays les plus pauvres de la zone euro sont pris entre le marteau et l’enclume.

«Ils ne peuvent pas dégonfler leur monnaie pour récupérer car ils n’en ont pas. Et le SGP interdit de s’endetter davantage.

Le résultat net a été l’austérité imposée alors qu’en réalité les leviers du gouvernement devraient travailler pour stimuler la croissance – sans freiner, a souligné M. Habib.

Il a ajouté : « À un certain niveau, il faut se féliciter que la Commission envisage de réécrire le PSC pour éviter que l’austérité ne soit son résultat naturel.

«Mais ce faisant, tout ce qu’ils réaliseront, c’est d’imposer encore plus de dettes à des pays qui, par toute mesure indépendante, sont déjà en faillite.

« Le fait est que l’euro est un désastre et avec lui les économies de tous ses membres.

« Dieu merci, nous ne nous sommes jamais engagés et Dieu merci, nous avons quitté l’UE avant d’être obligés de payer leur note ! »

Avec la COP26 à l’horizon, si l’UE veut atteindre son objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 55 % d’ici 2030, il lui faudra 520 milliards d’euros par an – des liquidités qui devront provenir à la fois des secteurs public et privé.

Il existe également une incertitude quant à ce qu’il faut faire avec les niveaux élevés d’endettement des pays d’Europe du Sud.

Actuellement, les règles du SGP les obligeraient à réduire leur dette à 60% d’ici 20 ans – une perspective hautement improbable.