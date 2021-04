L’UE va probablement facturer Apple dans l’affaire antitrust Spotify – .

L’affaire antitrust d’Apple dans l’Union européenne (UE) centrée sur les plaintes de Spotify d’il y a quelques années prendra fin bientôt, l’UE devant porter des accusations contre le fabricant d’iPhone d’ici la fin de la semaine. Apple a été au centre de conflits antitrust ces dernières années. Certaines entreprises affirment qu’Apple a trop de contrôle sur son écosystème ou expriment leurs inquiétudes concernant les réglementations spécifiques de l’App Store d’Apple (commission de transaction dans l’application, indisponibilité d’autres options de paiement). Spotify, qui est directement en concurrence avec Apple Music, n’est pas la seule entreprise à cibler Apple. Facebook a longtemps critiqué les fonctionnalités de confidentialité d’Apple dans iOS. Plus récemment, Epic Games a poursuivi Apple après avoir conçu une situation qui a forcé Apple à interdire Fortnite de l’App Store sur iPhone et Mac.

On ne sait pas quelle sera la décision de l’UE, mais la commissaire européenne à la concurrence, Margrethe Vestager, devrait accuser Apple cette semaine de pratiques antitrust.

D’abord rapporté par le Financial Times (via MacRumors), la décision de l’UE pourrait causer des problèmes à Apple dans la région:

Margrethe Vestager, la chef de la concurrence de l’UE, lancera publiquement à la fin de cette semaine des accusations contre Apple pour craindre que les règles qu’elle fixe aux développeurs sur son App Store enfreignent le droit de l’UE, selon plusieurs personnes ayant directement connaissance de l’annonce.

Le Times a reconnu que le moment de la mise en accusation pouvait s’écouler sans fournir de détails sur les éventuelles sanctions que l’UE pourrait imposer. Des sources ont déclaré à . le mois dernier que les régulateurs de l’UE étaient en train de préparer une feuille d’accusation contre le fabricant d’iPhone.

. a expliqué à l’époque que l’affaire antitrust Spotify était l’une des quatre affaires que le responsable de la concurrence de l’UE avait ouvertes contre Apple en juin dernier. La feuille d’accusation de l’UE indique si une amende est justifiée et ce que les entreprises pourraient avoir à faire pour mettre fin à leurs pratiques anticoncurrentielles.

En conséquence, Apple pourrait être contraint de payer une amende ou d’apporter des modifications à l’App Store en Europe.

L’UE s’est prononcée de la même manière contre Google dans trois affaires distinctes, obligeant Google à apporter des modifications à certains de ses produits dans la région. Google a également été frappé de trois amendes massives, d’un montant de 8,49 milliards d’euros (10,26 milliards de dollars). Google a contesté les conclusions de ces affaires antitrust, faisant appel des amendes.

Spotify a affirmé dans une plainte déposée en Europe en mars 2019 que les règles de l’App Store d’Apple «limitent délibérément le choix et étouffent l’innovation au détriment de l’expérience utilisateur» et qu’Apple agit à la fois comme un joueur et un arbitre pour désavantager délibérément d’autres développeurs d’applications. Spotify a également contesté les frais d’achats intégrés de 30% de l’App Store.

Auparavant, Apple avait subi une défaite similaire en Russie, qui avait obligé l’entreprise à montrer aux clients qui achetaient des produits iPhone et Mac en Russie des applications développées par des entreprises locales. Apple a inclus un écran d’application dans le processus de configuration de l’iPhone qui répertorie plusieurs applications russes de l’App Store, bien que les utilisateurs n’aient à télécharger aucune d’entre elles pour commencer à utiliser le téléphone.

