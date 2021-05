L’UEFA a dit de “ donner la priorité aux fans ” et de déplacer la finale de la Ligue des champions à Wembley malgré les affirmations que Chelsea vs Man City est prêt pour le Portugal

L’UEFA a été exhortée à faire passer les supporters de Chelsea et de Manchester City avant leurs VIP et sponsors et de déplacer la finale de la Ligue des champions à Wembley.

Les derniers rapports affirment que l’instance dirigeante est sur le point de déplacer le jeu à l’Estadio do Dragao de Porto, mais l’animateur de talkSPORT, Alan Brazil, insiste sur le fait qu’il est dans l’intérêt de la sécurité de milliers de fans d’organiser la finale entièrement anglaise au Royaume-Uni.

Les experts et les fans ont appelé au “ bon sens pour l’emporter ” et au transfert de la finale de la Ligue des champions à Wembley

L’UEFA aurait choisi le Portugal comme hôte de la finale de la Ligue des champions après que les discussions avec le gouvernement britannique sur la tenue du match à Wembley se soient effondrées lundi.

Le gouvernement n’aurait pas donné de garanties à l’UEFA sur les exceptions COVID qu’il souhaitait pour les membres du personnel, les VIP et les sponsors.

L’UEFA a décidé que le match serait déplacé d’Istanbul après que la Turquie ait été inscrite sur la liste rouge de l’Angleterre, ce qui signifie que les fans de City et de Chelsea ne peuvent pas voyager.

Le Portugal est sur la liste verte, les fans seraient donc autorisés à y assister le 29 mai. Les clubs de Premier League ont chacun reçu 4000 billets pour leurs supporters.

L’Estadio do Dragao de Porto devrait être désigné comme le lieu, l’UEFA préférant ne pas accueillir le match à Lisbonne, car la ville a également accueilli la finale de la saison dernière.

La finale de la Ligue des champions n’aura pas lieu à Istanbul

L’UEFA estime que la tenue du match au Portugal facilitera l’accès des sponsors et des diffuseurs – qui devraient être indemnisés s’ils ne pouvaient pas y assister.

Les rapports affirment que le match pourrait encore avoir lieu à Wembley, l’UEFA n’ayant pas encore pris de décision ou d’annonce officielle sur le transfert, ce qui signifie que le gouvernement britannique a le temps de parvenir à un accord.

Et le Brésil, l’hôte de talkSPORT Breakfast, insiste sur le fait que déplacer le match en Angleterre relève du «bon sens» et DOIT simplement se produire, demandant à l’UEFA de placer les besoins et la sécurité des supporters au-dessus de leurs préoccupations financières.

L’ancien attaquant de Manchester United et de l’Écosse a déclaré jeudi matin: «J’ai l’impression que le Portugal pourrait avoir la finale mais, pour ma vie, pourquoi ne peut-il pas être en Angleterre?

«Nous ne sommes pas intéressés par vos VIP et vos sponsors, nous sommes intéressés par deux groupes de supporters!

Alan Brazil a appelé l’UEFA à donner la priorité aux fans et à déplacer la finale de la Ligue des champions en Angleterre

«Ils iraient volontiers au match en Angleterre sans risquer d’attraper quoi que ce soit à l’étranger, en sautant dans des avions.

«Pensons aux supporters des deux équipes, pour l’amour de Dieu. Pourquoi ne l’ont-ils pas en Angleterre, pas au Portugal?!

«Si c’est fini au Portugal, le Premier ministre doit s’impliquer. C’est une année étrange et nous devons protéger, alors pourquoi les fans devraient-ils partir et quitter le pays alors qu’ils sont deux côtés anglais?!

L’UEFA cherche des garanties pour les supporters de Man City et de Chelsea pour assister à la finale de la Ligue des champions

«Je sais qu’il y a des règles et que l’UEFA doit s’occuper de ses sponsors et des entreprises qui investissent énormément d’argent dans le jeu, de la famille de l’UEFA, etc., mais c’est certainement une exception cette année.

«S’ils doivent isoler [if the game is in England] alors soit, ce sont les règles – nous n’aimons pas être coincés à la maison, nous n’aimons pas ne pas pouvoir aller dans un pub ou un restaurant, nous avons dû le supporter, alors pourquoi ne peuvent-ils pas ?

“Cela a du bon sens, sans parler de s’occuper des leurs, il est logique qu’en cette étrange période, les fans devraient obtenir plus de billets et le match devrait être joué en Angleterre et non au Portugal, sûrement!”