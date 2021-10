L’UEFA a durement frappé l’Angleterre avec une double peine pour le désordre final de l’Euro 2020

L’Angleterre devra jouer son prochain match de compétition UEFA à domicile à huis clos en guise de punition pour le désordre entourant la finale de l’Euro 2020 à Wembley l’été dernier.

Le match phare entre l’Angleterre et l’Italie le 11 juillet a été entaché de scènes chaotiques et laides avant, pendant et après, certains supporters sans billet se frayant un chemin à travers les cordons de sécurité et entrant dans le stade.

Les organisateurs du tournoi, l’UEFA, ont ouvert une procédure disciplinaire contre la Football Association le 3 août et prononcé des sanctions lundi.

En plus de l’interdiction d’un match imposée aux supporters, une autre interdiction d’un match est suspendue pour une période de deux ans, a déclaré l’UEFA.

Le prochain match de la compétition UEFA de l’Angleterre se déroulera en Ligue des Nations en juin prochain.

La Football Association a également été condamnée à une amende de 100 000 euros (environ 84 500 £).

Un porte-parole de la FA a déclaré : « Bien que nous soyons déçus du verdict, nous reconnaissons le résultat de cette décision de l’UEFA.

« Nous condamnons le comportement terrible des individus qui ont provoqué les scènes honteuses dans et autour du stade de Wembley lors de la finale de l’EURO 2020, et nous regrettons profondément que certains d’entre eux aient pu entrer dans le stade.

«Nous sommes déterminés à ce que cela ne se reproduise jamais, nous avons donc commandé un examen indépendant, dirigé par la baronne Casey, pour faire rapport sur les circonstances en cause. Nous continuons de travailler avec les autorités compétentes pour soutenir leurs efforts visant à prendre des mesures contre les responsables et à leur demander des comptes. »

La police métropolitaine a signalé le 14 juillet qu’il y avait eu 51 arrestations liées à la finale – 26 d’entre elles étaient lors d’événements policiers à Wembley, dont 25 à la suite d’événements dans le centre de Londres. Dix-neuf agents ont été blessés au cours de l’opération de police.

Les cordons de sécurité de Wembley ont été violés par des personnes sans billet, et l’association caritative pour l’accès aux personnes handicapées, Level Playing Field, a déclaré que certaines de ces personnes se sont rendues dans des zones de visionnage pour handicapés, créant une « expérience effrayante » pour les supporters handicapés avec des billets légitimes.

La sous-commissaire adjointe Jane Connors a déclaré dans sa déclaration du 14 juillet que les agents de Wembley avaient observé tôt dans la journée un grand nombre de personnes sans contravention.

« Les commandants de police ont reconnu que cela pourrait entraîner des supporters sans billet tentant d’entrer dans le stade, ils ont informé les responsables de la sécurité de Wembley de ce risque », a déclaré le DAC Connors.

«Pour soutenir les efforts d’intendance, d’autres agents de l’ordre public hautement qualifiés ont été déployés au stade de Wembley par mesure de précaution.

«Peu de temps après l’ouverture des portes, le périmètre de surveillance et de sécurité extérieur a été débordé et les fans ont commencé à passer les contrôles de sécurité. Je tiens à saluer la réaction rapide des commandants de police et de ces braves officiers qui ont affronté ces scènes ultérieures de désordre et de violence.

Les policiers félicités

«Je ne doute pas que leur action rapide a empêché toute nouvelle escalade.

« Je n’accepte pas que l’opération de maintien de l’ordre ait échoué et j’attends les décisions difficiles prises par les policiers et les commandants de l’ordre public du Met. Sans leur intervention immédiate, il est possible que ce jeu ait pu être abandonné.

Le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, a minimisé les craintes que le désordre n’affecte la candidature du Royaume-Uni et de l’Irlande pour accueillir la Coupe du monde 2030 dans une interview accordée au Times le mois dernier, et a déclaré qu’il considérait Wembley comme un lieu clé pour l’UEFA pour accueillir les finales des compétitions interclubs dans le futur.

La FA a commandé un examen indépendant des circonstances entourant le match, qui est dirigé par la baronne Casey de Blackstock.

Le trouble de Wembley a été cité par le chef de la police britannique du football, le chef de police Mark Roberts de la police du Cheshire, comme exemple de la raison pour laquelle les règles concernant l’alcool lors des matchs de football ne devraient pas être assouplies.

La députée conservatrice Tracey Crouch devrait recommander un pilote en League Two et en National League permettant aux fans de boire dans les gradins ou sur leur siège dans le cadre de son examen dirigé par les fans.

Ses recommandations devraient être publiées cette semaine.