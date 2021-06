L’UEFA a tort de bloquer le drapeau de la fierté pour des raisons politiques · .

Sebastian Vettel a critiqué la décision de l’instance dirigeante du football, l’UEFA, d’empêcher un stade en Allemagne d’afficher les couleurs du drapeau de la fierté lors d’un match de l’Euro 2020 hier.

Le conseil municipal de Munich avait l’intention d’illuminer le stade de la ville aux couleurs de l’arc-en-ciel du drapeau avant le match de l’Allemagne contre la Hongrie pour montrer son soutien aux droits LGBTQ + pendant le mois de la fierté. Mais les promoteurs de l’Euro 2020, l’UEFA, ont bloqué cette décision, affirmant qu’elle “enfreignait son règlement en tant qu’organisation politique et neutre”.

Vettel et son coéquipier d’Aston Martin, Lance Stroll, ont brandi des drapeaux de fierté sur leurs voitures lors du Grand Prix de France le week-end dernier. Le quadruple champion du monde a déclaré qu’il n’était pas d’accord avec la décision de l’UEFA.

“Je ne connais pas tous les détails mais je pense que l’excuser en tant que message politique est, je pense, la mauvaise voie”, a-t-il déclaré en réponse à une question de ..

«Cela ne fait définitivement de mal à personne et je pense que c’est un excellent message qu’ils auraient adoré envoyer et qu’ils n’ont pas été autorisés. Je pense donc que certaines institutions doivent repenser leur approche concernant l’interdiction de ce type de messages. Comme je l’ai dit, c’est définitivement la voie à suivre et je ne l’ai pas compris.

Le président de la FIA, Jean Todt, a récemment commenté la relation entre le sport et la politique, indiquant qu’il n’était pas d’accord avec les suggestions que la Formule 1 devrait éviter de courir dans des pays où les droits humains sont médiocres.

“[For] cinq ans que je suis très impliqué auprès de l’ONU en tant qu’envoyé spécial du secrétaire général pour la sécurité routière », a-t-il expliqué. « Si vous voyez le panel de haut niveau, je suis sûr que vous êtes bien au courant de ce que j’ai fait sur la sécurité routière, vous avez Zeid [Raad] Al Hussein, ancien haut-commissaire aux droits de l’homme. Vous avez Michelle Bachelet, l’actuelle haut-commissaire aux droits de l’homme, vous avez Filippo Grandi, haut-commissaire aux réfugiés. Donc, d’une certaine manière, c’est un privilège que je dois discuter avec eux.

« Soit dit en passant hier Stefano [Domenicali] était là, il est venu me rendre visite, et j’avais Jacques Toubon, ancien ministre de la justice qui était jusqu’à l’année dernière en charge des droits de l’homme en France, et j’en ai parlé avec lui. Et tout le monde est en faveur d’avoir des courses partout dans le monde.

« La seule chose, je veux dire, nous sommes un sport, c’est aussi quelque chose dont j’ai discuté très souvent avec le Comité Olympique, avec Thomas Bach, avec Christophe De Kepper, car ils ont le même problème. Et clairement, nous considérons que le sport ne devrait pas être impliqué dans la politique. »

