L’UEFA accuse la FA pour le comportement des supporters anglais lors de la finale de l’Euro 2020 qui a vu 86 arrestations et 19 officiers blessés

L’UEFA a ouvert une enquête sur les scènes peu recommandables avant et pendant la finale de l’Euro 2020 dimanche entre l’Italie et l’Angleterre.

Le match a été entaché par le comportement de certains supporters anglais, qui se sont battus avec les stadiers et la police alors qu’ils tentaient d’entrer dans le stade par les barrières de sécurité.

Certains fans anglais se sont laissés aller à Londres dimanche alors que Leicester Square faisait partie des lieux laissés dans un désordre tout-puissant

La Football Association a été inculpée de quatre infractions liées au comportement de supporters pendant le match, au cours duquel l’Angleterre a été battue par l’Italie aux tirs au but.

Les accusations portées contre la FA concernent l’invasion du terrain de jeu par des supporters, le jet d’objets par les supporters, les troubles causés par les supporters pendant l’hymne national et l’allumage d’un feu d’artifice par les supporters.

Un communiqué de l’UEFA a ajouté : “Séparément, et conformément à l’article 31(4) du RD, un inspecteur d’éthique et de discipline de l’UEFA a été nommé pour mener une enquête disciplinaire sur des événements impliquant des supporters qui se sont produits à l’intérieur et autour du stade.”

Le directeur général de la Football Association, Mark Bullingham, a déclaré lundi qu’un examen complet aurait lieu sur ce qui s’était passé.

Il a accusé des ” ivrognes ivres ” d’avoir tenté de forcer le stade sans billets.

Bullingham a également présenté des excuses aux fans légitimes qui ont été touchés par les scènes peu recommandables, affirmant que le personnel de sécurité n’avait “jamais rien vu de tel”.

Un certain nombre de fans sans billet ont pu accéder à la finale de l’Euro 2020

Laura Woods a été consternée par le «carnage» à Londres et le comportement «épouvantable» de certains fans anglais qui sont allés trop loin.

L’animatrice de talkSPORT Breakfast a partagé son récit de première main des scènes «dégoûtantes» au Home of Football, alors qu’elle décrivait les événements qui ont fait honte au football anglais sur la scène européenne.

Elle a déclaré: «C’était un gâchis absolu, ce carnage était partout à Londres ce matin – vous pouvez voir les opérations de nettoyage commencer, c’est horrible, c’est dégoûtant.

« Ensuite, il y a eu les combats, vous ne pouviez pas quitter Wembley la nuit dernière sans voir des gens avec du sang sur le visage, et vous en venez à penser que cela va de pair avec le football, mais cela ne devrait vraiment pas !

«Je quittais le stade hier soir et vous ne devriez jamais vous sentir menacé, et il y avait beaucoup d’enfants autour. L’un de nos producteurs a dû m’accompagner parce que je ne voulais vraiment pas y aller seul à cause de ce que je voyais.