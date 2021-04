L’UEFA annonce que Bilbao n’accueillera pas le Championnat d’Europe

21/04/2021 à 21:32 CEST

La UEFA a communiqué ce mercredi de formulaire officiel aux institutions basques que le stade San Mamés n’accueillera pas le siège de Bilbao lors du prochain Championnat d’Europe, après quoi ces institutions ont exprimé leur rejet à cette décision et a annoncé qu’ils demanderont à être indemnisés financièrement pour l’annulation de l’événement. Bilbao C’était l’un des douze sites initialement désignés par l’UEFA pour la célébration entre le 12 juin et le 12 juillet de l’Euro 2020 et San Mamés il allait accueillir les matchs de l’équipe espagnole dans la première phase du championnat.

Le site de Bilbao était dans le doute après que l’UEFA a indiqué que la présence du public dans les stades était une condition essentielle pour accueillir la compétition, et le gouvernement basque a établi des conditions sanitaires contre le covid-19 pour permettre une capacité de 25% à San Mamés qui était très loin de la paramètres élevés actuels de la pandémie.

Dans une déclaration publiée cet après-midi, le Mairie de Bilbao, la Conseil provincial de Biscaye et le Gouvernement basque faire connaître cette décision “unilatérale” du UEFA, Quoi ils ne partagent pas, et annoncez que ils appliqueront le contrat qui a signé avec cet organisme pour demander une compensation financière. “A Bilbao, l’Eurocopa 2020 ne se jouera pas. Mais nous n’allons pas lui permettre d’être joué avec Bilbao et avec les institutions basques“, ni que” la longue expérience et la capacité éprouvées des autorités basques pour la gestion et l’organisation d’événements d’envergure internationale ne soient remises en question “, soulignent-ils.

Institutions basques soulignent qu’ils ont agi avec «responsabilité» et rempli “chacune et chacun” des conditions et des tâches indiquées dans le contrat signé en 2014, et ils pensent que l’UEFA n’a pas offert une “explication convaincante” pour le retrait du siège de Bilbao. “Il n’y en a pas. L’UEFA le sait bien et c’est pour cette raison qu’elle a essayé tous ces jours qu’on évite d’aller en justice contre ladite institution”, exposent-ils.

Ils ont ajouté le contrat qui les unit avec l’UEFA et la Fédération royale espagnole de football (RFEF), ainsi que la communication officielle de l’UEFA, ils sont déjà «entre les mains des services juridiques du soi-disant« siège de Bilbao »pour leur étude et leur évaluation “. “Et pour que l’indemnisation des sommes investies à ce jour dans l’organisation de l’événement, qui s’élève à plus de 1,2 million d’euros, ainsi que la quantification des éventuels dommages causés par ladite décision”, ajoutent-ils.

Le gouvernement basque, le conseil provincial de Biscaye et le conseil municipal de Bilbao rendent l’UEFA et la RFEF “directement responsables” – “qui n’a jamais aimé Bilbao comme lieu de l’Euro2020- de la” non-tenue de cet événement sportif et de l’annulation unilatérale de nos relations contractuelles et de la compensation financière nécessaire pour cette raison. “” Ils devront expliquer les raisons et quoi Les négociations et les conditions – sanitaires, économiques et contractuelles – sont-elles établies avec un «nouveau siège» que certaines voix avançaient déjà de manière irrespectueuse et sans même avoir tenu la réunion officielle de l’UEFA elle-même », déclarent-ils.

Le SILes institutions basques indiquent que l’UEFA avait prévu comme “lieux de remplacement” Cardiff (Pays de Galles) et Stockholm (Suède) lorsque le contrat a été signé. Luis Rubiales, président de la Fédération espagnole de football (RFEF), a déclaré les 16 derniers que Bilbao “avait des problèmes” pour accueillir les matches de l’Eurocup et considérait que “la Cartuja serait un endroit magnifique”, même si l’UEFA devait “décider”.

Ils soulignent que l’UEFA a décidé en 2020 de suspendre et de reporter l’Eurocup à cette année en raison de la pandémie et ajoutent que “la même situation de santé publique ou similaire est actuellement en cours”. “Cela a été l’une des conditions que nous avons considérées comme devant être prises en compte lors de la célébration d’événements dans la ville qui peuvent provoquer des foules ou des possibilités de contagion de la maladie”, soulignent-ils. Pour cette raison, ils estiment avoir “agi en tout temps avec sérieux et responsabilité”.

“Bilbao n’accueillera pas l’Euro2020 mais qu’il soit clair que nous n’avons pas accepté ni n’accepterons les menaces, les griefs ou les dénigrements et, encore moins, sauter les règles qui régissent, en ce moment, les mesures pour concitoyens », déclarent-ils.