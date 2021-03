L’UEFA autorisera cinq remplacements aux Championnats d’Europe cet été et abandonnera les restrictions de capacité

Dans un geste qui donnera aux supporters du Bayern Munich un peu de soulagement du point de vue de l’usure, l’UEFA a décidé qu’elle autoriserait cinq remplaçants aux Championnats d’Europe cet été (alias la compétition UEFA Euro 2020).

Sky Sports a capturé la décision de l’UEFA dans son propre rapport:

Les équipes pourront effectuer jusqu’à cinq remplacements à l’Euro 2020 après l’approbation du comité exécutif de l’UEFA. Les mesures, conçues pour aider à équilibrer la charge de travail des joueurs au cours d’une saison comprimée par la pandémie de coronavirus, s’appliqueront également aux finales de l’UEFA Nations League et aux barrages de relégation, a déclaré l’UEFA.

En outre, l’UEFA a également levé la capacité limitée de 30% pour les sites et laissera les régulateurs locaux déterminer comment les supporters sont autorisés à entrer dans les stades:

La commission dirigeante de l’instance dirigeante du football européen a également approuvé la levée de la limite de capacité de 30% sur les sites accueillant les matches de l’UEFA. Les limites de capacité seront désormais déterminées par l’autorité locale compétente – une décision qui permettra à certains sites de laisser entrer plus de fans pour le tournoi Euro 2020.

De toute évidence, l’UEFA se prépare pour le meilleur des deux mondes: une approche conservatrice pour garder les joueurs en bonne santé avec des effectifs plus grands, mais une approche libérale pour laisser les autorités locales déterminer les capacités des sites.

Espérons que les vaccinations devenant de plus en plus répandues, permettre à des foules plus importantes ne sera pas aussi grave que cela puisse paraître en ce moment.