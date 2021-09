09/10/2021 à 18:53 CEST

Les deux premières séances du Congrès de l’UEFA sur l’avenir du football européen axé sur la dconception de réformes politiques et de gouvernance. Il s’est clôturé ce vendredi avec le engagement que les participants travailler ensemble pour y parvenir.

Début “pour unir le football européen et renforcer l’avenir du football au profit de tous“. L’UEFA a réussi à réunir fédérations nationales, ligues, clubs, joueurs, entraîneurs, fans et agents pour discuter de l’état actuel et identifier les moyens par lesquels le travail conjoint pourrait progresser vers des réformes politiques et de gouvernance à long terme.

Après les présentations d’Aleksander Ceferin, président de l’UEFA, Nasser Al-Khelaifi, du membre du conseil d’administration des Ligues européennes et président de la Liga, Javeir Tebas, les autres participants dans le but d’échanger des opinions sur la viabilité financière, la compétitivité, la bonne gouvernance et le football féminin.

Chaque panel, animé par un expert indépendant, a concentré son attention sur les mesures globales pouvant être prises pour assurer un développement positif à court et à long terme dans toute la pyramide du football en Europe, avec l’engagement des participants à collaborer et à travailler ensemble.

L’UEFA a annoncé l’initiative après la crise de la Super League et avait le soutien de la Union européenne et Conseil de l’Europe, représenté à la Convention. Tant la vice-présidente de la Commission européenne, Margaritis Schinas, que la directrice générale pour la démocratie du Conseil de l’Europe, Sne & zcaron; ana Samardzic-Markovic, ont tenu à préciser l’étroite collaboration de ses institutions avec l’UEFA et sa ferme décision de préserver le modèle sportif européen et protéger ses valeurs et ses principes, surtout la solidarité.

« Toutes les organisations reconnu ces étapes initiales importantes et ils ont été encouragés par un véritable esprit de collaboration et la volonté de fournir des solutions à long terme. La Convention se réunira à nouveau en novembre de tenir une autre série de consultations », a conclu l’UEFA.