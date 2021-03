L’UEFA confirme l’enquête sur des abus raciaux présumés à l’encontre de la star des Rangers Glen Kamara lors de la défaite en Ligue Europa face au Slavia Prague

L’UEFA a confirmé qu’elle enquêtait sur des allégations raciales contre le milieu de terrain des Rangers Glen Kamara.

Le Gers a été battu 2-0 par le Slavia Prague à Ibrox dans un match enflammé de la Ligue Europa qui a vu deux joueurs de Gerrard expulsés, mais le match a été éclipsé par les scènes laides vers la fin quand Ondrej Kudela a semblé chuchoter quelque chose à Kamara, provoquant une réaction furieuse.

. Kamara aurait été victime d’abus racial de la part d’Ondrej Kudela

. L’incident a provoqué une réaction furieuse de la part des joueurs des Rangers

La bataille se serait poursuivie dans le tunnel après le coup de sifflet final, les chefs du Slavia affirmant que Kudela avait été « frappé à coups de poing » par Kamara.

« L’UEFA est au courant d’un incident survenu dans le tunnel après la fin du match et qui a impliqué certains joueurs des deux équipes », indique un communiqué.

«Nous attendons de recevoir des rapports détaillés des officiels de match qui étaient présents au match avant de commenter davantage.»

Le directeur général des Rangers, Stewart Robertson, a condamné les allégations d’abus racial.

Il a déclaré: «Les abus racistes subis par Glen Kamara ne seront pas tolérés par les Rangers. En tant que club, nous soutenons résolument Glen alors que nous le soutenons, lui et ses coéquipiers.

«Nous soutenons chacun de nos joueurs. Indépendamment de la race, de la religion, de la couleur ou de la croyance – si vous portez le célèbre bleu des Rangers FC, vous êtes l’un des nôtres. Tout le monde, n’importe qui.

«Plusieurs de nos joueurs ont par la suite été victimes d’abus racistes, menaçants et écoeurants en ligne. Ceci est odieux et souligne une fois de plus la responsabilité des médias sociaux dans l’éradication des abus commis par des lâches sans visage.

«Nous refusons de reconnaître toute tentative de défendre, de détourner ou de nier les abus subis par Glen Kamara la nuit dernière.

«Notre manager, Steven Gerrard a déjà souligné son propre dégoût face à cet incident et son soutien à nos joueurs. Nous pouvons confirmer que Steven, notre président Douglas Park, le directeur sportif Ross Wilson et moi nous sommes rencontrés hier soir pour convenir de la position de notre club.

«Nous avons également rencontré des représentants de l’UEFA. Cet incident a été signalé au délégué de match de l’UEFA et nous croyons comprendre qu’il a fait partie de son rapport de match.

«L’UEFA sera bien consciente que le monde du football regarde. Nous attendons une réponse robuste et sans équivoque par rapport à cet incident. Il ne peut pas être simplement «balayé sous le tapis» – nous ne sommes pas prêts à ce que Glen Kamara soit encore une autre statistique. Trop c’est trop.

«Nous notons la blessure subie par Ondrej Kolar lors d’une collision accidentelle hier soir. Notre médecin du club a traité le joueur et nous espérons qu’il se rétablira rapidement. Nous souhaitons bonne chance au club lors du prochain tour de la Ligue Europa.

« Il n’y aura aucun autre commentaire jusqu’à ce que nous recevions une réponse de l’UEFA. »

Réagissant à l’incident, le patron des Rangers, Steven Gerrard, a déclaré: «Pour moi, Glen Kamara est l’un des miens, comme la majorité, tous dans ce vestiaire. Je crois à 100% ce qu’il dit en termes d’accusation.

«D’autres joueurs autour de lui l’ont entendu, alors je serai face à face avec Glen Kamara et je m’en occuperai mais Glen veut s’en occuper.

«Je suis fier de tous mes joueurs, ce soir faisant preuve de solidarité et du haut de ce club au bas, nous sommes aux côtés des joueurs. Cette situation est désormais terminée pour l’UEFA. J’espère juste qu’il ne sera pas brossé sous le tapis.

« Je suis en colère. C’est extrêmement décevant. Il se passe trop de choses autour du football. Le joueur de Slavia a causé cela et il a également fait empirer une situation comme celle-ci encore plus parce que tout de suite, les fans se joignent et le racisme grandit et grandit.

«Quelque chose doit arriver rapidement. C’est au-dessus de moi. Mais je me tiens à 100% aux côtés de Glen Kamara, quoi qu’il arrive.

«L’UEFA va s’en charger. Je suis sûr qu’ils parleront aux deux joueurs et nous laisserons d’autres personnes s’en occuper. Tout ce que je peux confirmer, c’est que mon joueur me dit qu’il a été victime d’abus racial. »

SPÉCIAL CHELTENHAM BETTING: MEILLEURES OFFRES ET PARI GRATUITS POUR LE FESTIVAL 2021

Alors que Gerrard appelait à ce que des mesures soient prises, les responsables du Slavia ont riposté aux affirmations des Rangers, accusant le club d’Ibrox de « jeu malveillant sans précédent » et affirmant que la police écossaise avait été invitée à s’impliquer.

Pendant le match, Kemar Roofe a été expulsé pour un défi contre les tenants du visage du gardien en visite Ondrej Kolar – laissant le joueur avec une énorme blessure à la tête – tandis que Leon Balogun a reçu ses ordres de marche pour deux cartons jaunes.

Dans un communiqué, les patrons de Prague ont déclaré: «Le club nie les allégations de racisme de l’un des capitaines d’équipe Ondrej Kudela.

Twitter Le président du Slavia, Jaroslav Tvrdik, a utilisé Twitter pour nier l’allégation d’abus raciste et a déclaré que la police écossaise avait été appelée après que Kudela ait été « agressée physiquement ».

Le communiqué indique que Kudela s’est entretenu avec l’un des joueurs des Rangers et a été cité comme disant: «Je lui ai dit ‘Toi putain de gars’. Cela a été dit avec émotion, mais je nie absolument qu’il y ait quelque chose de raciste dans ces mots.

Il a continué: «Les joueurs de Slavia ont été confrontés à un jeu malveillant sans précédent de la part de leurs adversaires. Ils n’ont jamais connu un tel jeu dans aucun jeu auquel ils ont participé dans l’histoire moderne des compétitions européennes.

«De nombreux plaquages ​​brutaux ont causé des blessures à nos joueurs. Le gardien Ondrej Kolar s’est rendu dans un hôpital avec dix points de suture à la tête.

«Après la fin du match, l’équipe n’a pas été autorisée à entrer dans le vestiaire.

. Gerrard veut que des mesures soient prises lorsque ses joueurs lui ont dit que Kamara avait été abusé – apparemment par Kudela

«Ondrej Kudela a été agressé par le joueur Kamara et frappé à coups de poing à la tête avec l’entraîneur Steven Gerrard témoin de l’incident.

«Même les représentants de l’UEFA qui étaient également présents sur le site de l’incident ont été choqués par ce comportement.

«L’équipe est maintenant en sécurité accompagnée de la police écossaise.»

Sur le jeu lui-même, Gerrard n’avait aucune excuse pour la défaite.

«Félicitations à Slavia, ils l’ont mérité au cours des deux matchs.

«En aucun cas, forme ou forme, nous ne restons assis ici et sommes de mauvais perdants, sortant avec des excuses.»

Peter Olayinka a mené Slavia en tête dès le début, mais le Gers a estimé qu’il pouvait encore renverser la vapeur en seconde période.

Cependant, le licenciement de Roofe a été un revers fatal qui a été rapidement aggravé par Balogun, dont la deuxième réservation a donné à Nicolae Stanciu une chance de coup franc pour qu’il balaie habilement le deuxième.