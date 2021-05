L’UEFA confirme que la finale de la Ligue des champions restera à Istanbul mais Glenn Hoddle insiste sur le fait qu’il est “ dans l’intérêt de la sécurité publique ” de déplacer Chelsea vs Man City au stade de Wembley

L’UEFA a confirmé que la finale de la Ligue des champions de cette saison entre Chelsea et Man City aura lieu à Istanbul, malgré les inquiétudes liées aux coronavirus en Turquie.

Cependant, l’ancien manager des Blues Glenn Hoddle insiste sur le fait que c’est la mauvaise décision qui va à l’encontre du bon sens, affirmant qu’il serait dans l’intérêt de la sécurité des joueurs et des fans d’accueillir le match phare au stade de Wembley.

Les experts et les fans ont appelé au “ bon sens pour l’emporter ” et au transfert de la finale de la Ligue des champions à Wembley

Il y a eu des appels pour que le “ bon sens prévale ” et éloigner le football le plus riche du football de la Turquie au milieu de leurs luttes contre le COVID-19.

Le pays est actuellement verrouillé pendant 17 jours après une augmentation du nombre de cas de coronavirus, et bien qu’il n’y ait pas de restrictions de voyage en place entre le Royaume-Uni et la Turquie, toute personne retournant sur les côtes britanniques serait soumise à des règles de quarantaine.

Après que Chelsea ait battu le Real Madrid mercredi pour réserver sa place contre Manchester City, pour en faire une finale entièrement anglaise, il a été suggéré à l’UEFA de passer au match au stade de Wembley.

Cela aurait certainement plus de sens, dit Hoddle, plutôt que d’expédier les équipes et les ensembles de fans vers un hotspot COVID – avec Chelsea et City prêts à obtenir 4000 billets chacun.

Istanbul restera l’hôte de la finale de la Ligue des champions malgré les craintes de COVID

Mais l’UEFA a confirmé dans un communiqué jeudi que le match se déroulerait à Istanbul, insistant sur le fait que le verrouillage turc n’aura aucun impact sur la finale qui se déroulera comme prévu.

“La finale de l’UEFA Champions League aura lieu à Istanbul le 29 mai avec un nombre limité de spectateurs et nous sommes assurés que le verrouillage temporaire qui est en vigueur jusqu’au 17 mai ne devrait avoir aucun impact sur le match”, indique un communiqué de l’UEFA.

«L’UEFA continue de travailler en étroite collaboration avec la Fédération turque de football et les autorités locales et nationales pour organiser le match en toute sécurité.

Chelsea et Manchester City se battront pour la couronne européenne au stade Ataturk, avec 8000 fans présents

“Des informations détaillées concernant la capacité pour le match, les détails de voyage et de billetterie seront communiquées publiquement d’ici la fin de la semaine.”

Une finale entièrement anglaise au Home of Football aurait tout son sens, seul Wembley s’est déjà engagé à accueillir la finale des barrages du championnat à la même date – le 29 mai.

Hoddle, cependant, insiste sur le fait qu’il serait dans le meilleur intérêt de la sécurité de tout le monde d’organiser le jeu ailleurs.

“Je pense que cela a du bon sens dans une pandémie, ce serait certainement plus sûr pour tout le monde”, a déclaré le grand Tottenham au talkSPORT Breakfast.

Chelsea a battu le Real Madrid pour avoir une autre chance de devenir champion d’Europe

Et après des années à être presque des hommes en Europe, City affrontera les Blues après avoir finalement atteint la finale de la Ligue des champions.

«Qu’ils donnent la finale à Istanbul l’année prochaine, c’est une idée. Peut-être même si le match se déroule à Wembley, les finances pourraient quand même aller à Istanbul…

«Ils doivent régler Istanbul et la Turquie, ils ne peuvent pas simplement les laisser suspendus là-bas.

«Mais je pense que dans cette pandémie, cela doit être fait uniquement pour des raisons de sécurité.

«Tous les gouvernements du monde disent à tout le monde de rester en sécurité, de se distancer socialement et de porter des masques… eh bien, il y a des événements sportifs qui doivent aussi être protégés.

«Je pense que cela a du bon sens [to move the match to Wembley] et si cela va sauver la vie des gens, et c’est à quel point c’est important, ils doivent y réfléchir.

