L’UEFA confirme que le match Tottenham vs Rennes Europa Conference League est reporté alors que les Spurs font face à la crise du COVID-19 avec huit joueurs absents

Le match de Tottenham Hotspur en Ligue Europa contre Rennes n’aura pas lieu, a confirmé l’UEFA.

Les Spurs ont actuellement huit joueurs et cinq membres du personnel hors de combat après avoir contracté COVID-19.

Tottenham ne jouera pas contre Rennes et pourrait également voir son match de Premier League avec Brighton annulé

Un communiqué de l’UEFA disait : « Nous pouvons confirmer que le match Tottenham-Rennes n’aura pas lieu ce soir.

« Des informations supplémentaires suivront en temps voulu. »

La gravité du problème a conduit la partie nord de Londres à affirmer que le match n’aurait pas lieu hier soir, bien qu’il n’ait pas été officiellement reporté.

Un communiqué disait : « Nous pouvons confirmer que notre match à domicile du Groupe G de l’UEFA Europa Conference League contre le Stade Rennais n’aura pas lieu demain (jeudi 9 décembre à 20h au Royaume-Uni) après un certain nombre de cas positifs de COVID-19 au Club. Des discussions sont en cours avec l’UEFA et nous fournirons une mise à jour supplémentaire sur ce match en temps voulu.

Conte a révélé mercredi toute l’étendue du problème chez les Spurs et a insisté sur le fait qu’il était «effrayant»

« De plus, à la suite de discussions avec la Health Security Agency (anciennement Public Health England) et les conseillers du DCMS, il a été conseillé au club de fermer la zone First Team de son centre de formation pour le moment, dans l’intérêt de la santé et de la sécurité des joueurs et Personnel.

« Toutes les autres zones du centre de formation restent opérationnelles. »

Cependant, cela a semé la confusion, l’UEFA n’ayant pas officiellement reporté le match et Rennes publiant sa propre déclaration insistant sur le fait que le match se déroulait.

Une déclaration de leur part se lit comme suit : « Suite au communiqué publié par Tottenham à 21 heures ce mercredi, le Stade Rennais FC souhaite clarifier les faits suivants. Lors d’une visioconférence à 19h45 entre des représentants de l’UEFA, de Tottenham et du SRFC, la directrice du football des Spurs a annoncé son intention de ne pas disputer le match de l’UEFA Europa Conference League jeudi soir. Il s’agit d’une décision unilatérale qui n’a été en aucune façon confirmée par l’UEFA.

« La représentante de Tottenham n’a pas voulu annoncer le nombre de ses joueurs touchés par le Covid alors que la règle stipule qu’un match doit être joué tant que l’équipe compte 13 voltigeurs et un gardien.

getty

Tottenham a fait match nul 2-2 contre Rennes lors de son précédent match de Ligue Europa

« Elle a plaidé pour une décision des autorités anglaises sans avancer aucun document officiel. Le match n’ayant pas été officiellement annulé par l’UEFA, le Stade Rennais FC a maintenu sa décision de jouer.

« Face à ce ‘brouillard londonien’, la SRFC se réserve le droit de se rapprocher de l’UEFA. Ce manque de fair-play est d’autant plus criant que Tottenham avait confirmé par mail que le match se tiendrait en début d’après-midi avant d’avertir Rennes de son intention de ne pas jouer juste après son atterrissage à Londres.

Mais il a maintenant été officiellement reporté et d’autres détails suivront.

Pendant ce temps, le match de Premier League des Spurs avec Brighton ce week-end pourrait également être annulé.

Rennes a fait suite à sa déclaration avec une autre après la confirmation de la nouvelle jeudi, le club français s’excusant auprès des fans qui s’étaient rendus à Londres et avaient prévu de voir le match ruiné à la dernière minute.

[PROS] Les Rouge et Noir de retour en Bretagne cet après-midi 🔙 — Stade Rennais FC (@staderennais) 9 décembre 2021

« Après avoir été informé de l’annulation du match de ce soir par l’UEFA, le Stade Rennais FC a décidé de rentrer en Bretagne », peut-on lire dans le communiqué.

« L’ensemble de la délégation qui embarquera à l’aéroport de London City a été testée négative.

« Le Stade Rennais FC espère que les intérêts du club seront respectés compte tenu des échéances sportives importantes qui attendent les Rouge et Noir en décembre. Le groupe se concentre désormais sur la réception du dimanche de Nice au Roazhon Park.

« Le Stade Rennais FC est profondément désolé pour les supporters rennais qui ont décidé de venir au Tottenham Hotspur Stadium pour encourager les Rouge et Noir. »

